„სელფი“, საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური და გამორჩეული მუსიკალური ფესტივალის, Tbilisi Open Air 2026-ის ტელეკომ პარტნიორია. “სელფი” ფესტივალზე საკუთარი სივრცითაა წარმოდგენილი და, ამავე დროს, უზრუნველყოფს ღონისძიების ფუნქციონირებისთვის საჭირო სატელეკომუნიკაციო მხარდაჭერას.
„სელფი” უკვე მეორედაა Tbilisi Open Air-ის ტელეკომ პარტნიორი. მსგავსი მასშტაბის ღონისძიებები ადამიანებს საერთო ემოციებისა და გამოცდილების გარშემო აერთიანებს, ხოლო ჩვენი მიზანია, ვუზრუნველვყოთ საიმედო მხარდაჭერა, რომელიც ფესტივალის შეუფერხებლად მიმდინარეობას დაეხმარება. გვიხარია, რომ ამ გამოცდილების შექმნაში ჩვენი წვლილიც შეგვაქვს“, – აცხადებს „სელფის” ბრენდისა და მედია დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მეგი აბაშიძე.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
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