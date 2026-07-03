- „თეგეტა მოტორსის“ ფილიალების გარდა, კომპანიის პროდუქციის ყიდვა Tbilisi Mall_სა და East Point-შიც იქნება შესაძლებელი
გაორმაგებული PLUS ქულები „თეგეტა მოტორსში“ – 5 ივლისს მომხმარებელი განსაკუთრებული შეთავაზებით სარგებლობს. აქციის ფარგლებში „საქართველოს ბანკში“ დაგროვილი PLUS ქულების ღირებულება ორმაგდება და მომხმარებელს საშუალება ეძლევა, საავტომობილო პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე 50%-იანი ფასდაკლებით ისარგებლოს.
აქცია მოქმედებს როგორც „თეგეტა მოტორსის“ ფილიალებში, ისე ონლაინ პლატფორმა Tegetashop.ge-ზე. PLUS შეთავაზება 5 ივლისს ასევე იმოქმედებს Tbilisi Mall-სა და East Point-ში განთავსებულ „თეგეტა მოტორსის“ სტენდებზე.
ელენე კოხრეიძე, „თეგეტა ჰოლდინგის“ მარკეტინგის მთავარი ოფიცერი: „გაორმაგების დღე PLUS პროგრამის მომხმარებლებისთვის წლის ერთ-ერთი ყველაზე ხელსაყრელი შეთავაზებაა. ერთი დღის განმავლობაში, დაგროვილი ქულების ღირებულება ორმაგდება – ეს პრაქტიკულად ნიშნავს 50%-იან ფასდაკლებას საავტომობილო პროდუქტების სრულ ასორტიმენტზე. „თეგეტა მოტორსისთვის“ მნიშვნელოვანია, მომხმარებელს განსაკუთრებული პირობები შევთავაზოთ და საავტომობილო პროდუქტების შეძენა მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი გავხადოთ. PLUS პროგრამა სწორედ ამ მიზანს ემსახურება – მას შემდეგ, რაც მომხმარებელი ჩვენი ერთგული პარტნიორი ხდება, ვცდილობთ, ამ ურთიერთობის ღირებულება რეალურ, ხელშესახებ სარგებელში აისახოს. PLUS ქულების გაორმაგების დღეც ერთ-ერთი ასეთი მაგალითია“.
ENERGIZER-ის სპეციალური შეთავაზება
მხოლოდ 5 ივლისს ENERGIZER-ის აკუმულატორის შეძენისას, მომხმარებელი ორ შეთავაზებას შორის შეძლებს არჩევანის გაკეთებას – PLUS ქულებით გადახდისას მოქმედი ფასდაკლებით ისარგებლებს, ან აქციით „1 ამპერი = 2 ლარი”.
5 ივლისს, 09:30-დან 18:00 საათამდე, PLUS ქულების გაორმაგების აქცია მოქმედებს თეგეტა მოტორსის ფილიალებში მთელი საქართველოს მასშტაბით — თბილისში, გორში, მარნეულში, თელავში, ახალციხეში, ქუთაისში, რუხში, ფოთსა და ბათუმში.
- ცენტრალური ფილიალი – დ. აღმაშენებლის ხეივანი №129
- დიღმის მასივი – ბელიაშვილის ქუჩა №127, მიონის ქარხნის მოპირდაპირე მხარეს
- ვარკეთილი – ლაღიძის ქუჩა №6
- ვაკე – უნივერსიტეტის ქუჩა №6
- სანაპირო – ტაბიძის ხიდის ქვეშ
- გორი – პუშკინის ქუჩა №2
- მარნეული – 26 მაისის ქუჩა
- თელავი – სოფელი ვარდისუბანი
- ახალციხე – თამარაშვილის ქუჩა №69
- ქუთაისი – აღმაშენებლის ქუჩა №99
- რუხი – სოფელი რუხი
- ფოთი – ლარნაკას ქუჩა №2
- ბათუმი – გაგარინის ქუჩა №1
გარდა ამისა, შეთავაზებით სარგებლობა ასევე შესაძლებელია „თეგეტა მოტორსის“ სტენდებზე: East Point-სა (თვალჭრელიძის ქუჩა №2) და Tbilisi Mall-ში (დ. აღმაშენებლის ხეივანი, 213-ე კმ).
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„თეგეტა მოტორსის“ შესახებ: „თეგეტა ჰოლდინგში“ შემავალი კომპანია „თეგეტა მოტორსი“ 1995 წლიდან ოპერირებს ბაზარზე მსუბუქი, სატვირთო და სპეციალური დანიშნულების სერვისის მიმართულებით. ავტოინდუსტრიის ლიდერი კომპანია მომხმარებელს ავტომომსახურების სრულ სპექტრს სთავაზობს, როგორც მსუბუქი და სატვირთო ავტომობილების, ისე ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების, ასევე სპეციალური დანიშნულების ტექნიკის მიმართულებით. კომპანიას მთელი ქვეყნის მასშტაბით 28 ფილიალი აქვს, რომლებიც 500 000-მდე საცალო და 35 000-მდე კორპორაციულ მომხმარებელს ემსახურება. „თეგეტა მოტორსი“ არაერთი პრემიუმ ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელია საქართველოში, მათ შორის არის Bridgestone, Michelin, Varta, Shell, Motul, Ate და სხვა.
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