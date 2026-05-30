ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს. ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, სომხეთში რუსეთის ელჩი სერგეი კოპირკინი მოსკოვში კონსულტაციებისთვის გამოიძახეს. მიზეზად უწყება სომხეთის ხელისუფლების ევროკავშირთან დაახლოების მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებს ასახელებს.

რუსეთის საგარეო უწყების ცნობით: „სომხეთის რესპუბლიკაში რუსეთის ფედერაციის ელჩი სერგეი კოპირკინი მოსკოვში კონსულტაციებისთვის გამოიძახეს სომხეთის ხელმძღვანელობის იმ ნაბიჯებთან დაკავშირებით, რომლებიც ევროკავშირთან დაახლოებას ისახავს მიზნად და ზიანს აყენებს ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის (ЕАЭС) ფარგლებში თანამშრომლობას.“

ბოლო პერიოდში ერევანი აქტიურად საუბრობს ევროკავშირთან ინტეგრაციის გაღრმავებაზე, რასაც მოსკოვში კრიტიკულად აფასებენ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გუშინ ასტანაში მედიასთან განაცხადა, რომ სომხეთის ევროკავშირთან დაახლოება ავტომატურად დააყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ სომხეთის სრულფასოვან მონაწილეობას ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში და შესაძლოა გამოიწვიოს არსებული ეკონომიკური პრეფერენციების, შეღავათიანი ენერგომატარებლების, თავისუფალი ვაჭრობისა და სხვა უპირატესობების დაკარგვა. მიუხედავად ამისა, სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი აცხადებს, რომ ერევანი ამ ეტაპზე ЕАЭС-ის დატოვებას არ გეგმავს და ცდილობს, ევროკავშირთან დაახლოება და ევრაზიულ სტრუქტურებში წევრობა პარალელურად შეინარჩუნოს.

