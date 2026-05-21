აფხაზეთის დე ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრის ოლეგ ბარიციცის განცხადებით, აფხაზეთისა და საქართველოს „საზღვარზე“ ვითარება სტაბილურია. მისი თქმით, “აფხაზი მესაზღვრეები რუს კოლეგებთან ერთად ახორციელებენ ყველა საჭირო ღონისძიებას სიტუაციის კონტროლისა და მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად”. დე ფაქტო მინისტრის განცხადებითვე, აფხაზეთი სრულად ახორციელებს სპეცსამსახურებისა და სასაზღვრო კონტინგენტის გაძლიერებისთვის საჭირო ღონისძიებებს. ბარციცმა ასევე აღნიშნა, რომ ერთ თვეში ჟენევის დისკუსიების 67-ე რაუნდზე აფხაზური მხარე კვლავ დაადასტურებს “პრობლემების მშვიდობიანი და დიპლომატიური გზით გადაწყვეტის ერთგულებას”. მისივე თქმით, აფხაზური მხარე კვლავ აყენებს სამხედრო ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების გაფორმების საკითხს, თუმცა საქართველო ყოველ ჯერზე უარს აცხადებს.