აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების მე-8 სამიტზე ვიდეოკავშირის ფორმატში გამოსვლისას განაცხადა, რომ ქვეყანა და რეგიონი მშვიდობის პირობებში ცხრა თვეა ცხოვრობენ და ამ პროცესში მშვიდობიან თანაცხოვრებას სწავლობენ.
ალიევის თქმით, აზერბაიჯანის ტერიტორიის გავლით სომხეთში უკვე გადაზიდულია დაახლოებით 28 ათასი ტონა ტვირთი.
მან ასევე აღნიშნა, რომ პირველად დაიწყო აზერბაიჯანული ნავთობპროდუქტების – ბენზინისა და დიზელის მიწოდება სომხეთში. მისივე ინფორმაციით, ამ დროისთვის ქვეყანაში უკვე ექსპორტირებულია 12 ათასი ტონა აზერბაიჯანული ნავთობპროდუქტი.
ალიევის განცხადებით, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიღწევა არის სატრანსპორტო კავშირები. მისი თქმით, ე.წ. „ტრამპის მარშრუტი საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის“ დააკავშირებს აზერბაიჯანს მის ექსკლავ ნახიჩევანთან და ამავე დროს გახდება შუა დერეფნის ნაწილი.
აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ასევე აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანი და სომხეთი უკვე პრაქტიკულად გრძნობენ მშვიდობის შედეგებით მიღებულ სარგებელს.
ერევანში სამიტში მონაწილეობისთვის ევროკავშირის დელეგაციაც ჩავიდა