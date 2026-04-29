დღეს, 29 აპრილს, მიხეილ სარჯველაძემ პარლამენტში ისაუბრა დიუშენის მქონე პაციენტებსა და მათთვის წამლების ხელმისაწვდომობის შესახებ. ის ინტერპელაციის წესით დაიბარა ფრაქციამ “საქართველოსთვის”.
სარჯველაძემ გაიმეორა ის არგუმენტები, რაც 21 აპრილის ბრიფინგზე, მშობლების მიერ საპროტესტო აქციების დაწყებიდან 6 თვისთავზე გააკეთა. მან ისაუბრა წამლების ღირებულების შესახებაც და თქვა, რომ “მედიკამენტის ფასი ჩვენთვის არც პირველი და არც მეორე ხარისხოვან საკითხთა რიგს არ მიეკუთვნება”. თუმცა აღნიშნა, რომ “როცა ათეულობით და ასეულობით მილიონ ლარზეა საუბარი, ეს აისახება მარკეტინგის აგრესიულობაზეც”.
სარჯველაძემ ცალ-ცალკე ისაუბრა ყველა იმ მედიკამენტის შესახებ, რომლის დაფინანსებასაც მშობლები ითხოვენ – თითოეული მათგანი პაციენტების ასაკის, დაავადების ტიპისა და პაციენტის ჩვენების შესაბამისად გამოიყენება. საუბარია FDA-ის მირ დამტკიცებულ ელევიდისზე, ჯივინოსტატზე, ვამოროლონზე და ე.წ. “ეგზონების გამოტოვების” მეთოდისთვის განკუთვნილ მედიკამენტებზე. საუბრისას სარჯველაძე ყურადღებას ამახვილებდა იმ რისკებზე, რაც, მისი თქმით, ამ მედიკამენტების გამოყენებას თან ახლავს. გარდა ამისა, ხაზგასმით ამბობდა, რომ ამ მედიკამენტების ნაწილი აქვს ევროპის წამლის სააგენტოს (EMA) პირობითი რეგისტრაცია, ხოლო აშშ-ის სურსათისა და წამლის სააგენტომ (FDA) ისინი დაჩქარებული წესით დაამტკიცა.
“იმედს გამოვთქვამთ, რომ მალე გაჩნდება ყველა კითხვაზე პასუხი და გაჩნდება სრულფასოვანი მედიკამენტიც, რეალური შესაძლებლობის მქონე და უსაფრთხო მედიკამენტი. რაწამს გაჩნდება ასეთი სარწმუნო ცნობები, სამინისტრო არ დააყოვნებს გადაწყვეტილების მიღებას”, – განაცხადა მიხეილ სარჯველაძემ.
დიუშენის მქონე პაციენტების მშობლებმა, რომლებიც მე-10 დღეა მთავრობის ადმინისტრაციასთან ათენებენ ღამეს, რამდენიმე საათში სარჯველაძეს ერთობლივი განცხადებით უპასუხეს. მათ თქვეს, რომ ინტერპელაციის წესით პარლამენტში დაბარებული მინისტრის განცხადებებით კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ სახელმწიფოს არ გააჩნია პოლიტიკური ნება, უმკურნალონ დიუშენის მქონე პაციენტებს. მშობლები ამბობენ, რომ გააგრძელებენ პროტესტს.
“ჩვენ მოვუსმინეთ მიხეილ სარჯველაძის გამოსვლას პარლამენტში. ის საუბრობს იმაზე, რა არ უნდა გააკეთოს. ის არ საუბრობს იმაზე, რა უნდა გააკეთოს და რას გააკეთებს. ჩვენ მოვითხოვთ კონკრეტულ ქმედებებს სახელმწიფოსგან. ჩვენ დავინახეთ, რომ ჯერჯერობით არ არის პოლიტიკური ნება, რომ ჩვენი შვილები გადარჩნენ. პოლიტიკური ნება არის ის, რომ ეს პროცესი გახანგრძლივდეს და არაფერი არ გაკეთდეს.
საუბარი არის 100 ბავშვის სიცოცხლეზე და ჯანმრთელობაზე, რომლებსაც აქვთ ეს დაავადება და ისინი ნელ-ნელა კარგავენ თავიანთი სიცოცხლის და ჯანმრთელობის რესურსს.
მედიკამენტები, რომლებიც ჩამოთვალა მიხეილ სარჯველაძემ, არის თანამედროვე მედიკამენტები. ისინი არ არის ბალახეული და ისინი არ არის ექიმბაშების მიერ მოგონილი წამლები, რომლებიც არ არის აპრობირებული თანამედროვე მსოფლიოში. ეს მედიკამენტები არის აპრობირებული, დამტკიცებული აშშ-ის სააგენტოს [FDA – წამლისა და სურსათის სააგენტო] მიერ. ასევე, ევროპის წამლების სააგენტოს მიერ [EMA]. ეს მედიკამენტები გამოიყენება და მსოფლიო იწყებს ამ მედიკამენტების ფართოდ გამოყენებას და დანერგვას. სანამ ჩვენი სახელმწიფო გონზე მოვა და მიიღებს გადაწყვეტილებას, ჩვენი ბავშვებისთვის ეს იქნება დაგვიანებული. ამიტომ, ჩვენ ვიდგებით აქ და გავაგრძელებთ ჩვენს მოთხოვნას მანამ, სანამ ეს წამლები არ შემოვა საქართველოში”, – განაცხადა კახა წიქარიშვილმა.
გარდა ამისა, წიქარიშვილმა მოუწოდა ექიმებს, საჯაროდ დააფიქსირონ საკუთარი მოსაზრებები.
მშობლებმა დააანონსეს ყოველკვირეული მარში კვირას, 18:00 საათზე. ისინი მოქალაქეებს მოუწოდებენ, შეუერთდნენ მარშს და მხარი დაუჭირონ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებსა და მათი ოჯახის წევრებს წამლისთვის ბრძოლაში.
დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია არის იშვიათი გენეტიკური დაავადება, რომელიც იწვევს კუნთების განლევას. დაავადება ადრეულ ასაკში გადაადგილების სირთულეებით იწყება, გრძელდება ფილტვების, სასუნთქი გზებისა და გულის პრობლემებით და საბოლოოდ, საშუალოდ 25-30 წლის ასაკში პაციენტის გარდაცვალებით სრულდება.
საქართველოში ეს დაავადება 100-მდე პაციენტს აქვს. მშობლები ითხოვენ სახელმწიფომ დააფინანსოს წამლები, რომლებიც დაავადების პროგრესს ანელებს. მშობლების მიერ მოთხოვნილი მედიკამენტები აღიარებულია აშშ-ის წამლის სააგენტოს (FDA) მიერ, ნაწილი დამტკიცებულია ევროკავშირის მედიცინის სააგენტოშიც (EMA). საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს ოფიციალური პოზიციაა, რომ დადასტურებული არ არის ამ მედიკამენტების ეფექტიანობა და უსაფრთხოება გრძელვადიან პერიოდში. უწყება უარს ამბობს ამ ძვირიანი წამლების დაფინანსებაზე, რომლის ყიდვის საშუალება ოჯახებს არ აქვთ. ქართველი ბავშვების ნაწილი ამ წამლებს აშშ-ისა და ევროკავშირის ქვეყნებში უფასო იღებს – ისინი, ვინც იმ ქვეყნის მოქალაქეები არიან, ან საზღვარგარეთ დიუშენის დიაგნოზის დასმის შემდეგ წავიდნენ და მოახერხეს მოქალაქეობის მიღება.
დიუშენის მქონე პაციენტთა მშობლებს წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში ჰქონდათ პირისპირი კომუნიკაცია მიხეილ სარჯველაძესთან. 2025 წლის ნოემბრიდან მათ ჯანდაცვის სამინისტროსთან აქციების გამართვა დაიწყეს. მოგვიანებით განაცხადეს, რომ სარჯველაძესთან კომუნიკაცია უშედეგოა და მათმა აქციებმა მთავრობის ადმინისტრაციასთან გადაინაცვლა. თითქმის 4 თვეა ისინი ირაკლი კობახიძესთან შეხვედრას უშედეგოდ ითხოვენ. 2026 წლის 20 აპრილიდან მშობელთა ნაწილი მორიგეობით ათენებს ღამეს მთავრობის ადმინისტრაციასთან.
ამავე თემაზე:
- ის, რასაც დიუშენის წამლებზე პროპაგანდა არ გეტყვით
- ერთი დიაგნოზი – ორი რეალობა: რატომ მკურნალობენ ქართველ ბავშვებს უცხოეთში, მაგრამ არა სამშობლოში
- რა დაუჯდება მთავრობას წამლის ყიდვა დიუშენით დაავადებული ბავშვებისთვის – ყოფილი მინისტრი
- „ანგარიშობს ჩვენი შვილების სიცოცხლით“ — დიუშენის პაციენტების მშობლების პასუხი სარჯველაძეს