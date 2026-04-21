მიხეილ სარჯველაძის განცხადებებს, რომ წამლები, რომლის შემოტანასაც დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისა და ახალგაზრდების მშობლები ითხოვენ, ძვირია და მათი ეფექტიანობა — სადავო და საეჭვო, მშობლებმა მთავრობის კანცელარიასთან ბრიფინგით უპასუხეს.
მშობლები, ზაქარია გვიშიანი, თაკო გოგალაძე, კახა წიქარიშვილი, რომელთაც ბრიფინგზე თემის სახელით ისაუბრეს, მინისტრს დაპირისპირებულ მხარედ ხედავენ, რომელიც მათი შვილების სიცოცხლის თვეებითა და წლებით ანგარიშობს. სარჯველაძეს ისინი ადანაშაულებენ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანაში.
ზაქარია გვიშიანი:
დღეს ჩვენ ვიხილეთ ჯანდაცვის მინისტრის, მიხეილ სარჯველაძის გამოსვლა. პირდაპირ ვიტყვი, ეს იყო უსუსური გამოსვლა. მტკიცება იმის, როგორ ებრძვის სახელმწიფო მშობლებს. მტკიცება იმის, რომ ჩვენს ქვეყანაში, სამწუხაროდ, არ არსებობს დაავადებასთან ბრძოლის კულტურა. მიხეილ სარჯველაძე გამოვიდა დღეს და ამტკიცებს, რომ არცერთი მედიკამენტი არ არის აღიარებული. არადა, არაერთი მედიკამენტია აღიარებული, რომელიც აღიარა როგორც FDA-მ [ამერიკის სურსათისა და წამლის სააგენტო], ასევე EMA-მ [ევროპის წამლის სააგენტო].
მიხეილ სარჯველაძე ანგარიშობს ჩვენი შვილების სიცოცხლით, წლებით, დღეებით.
დავაზუსტებ, რაც არ დააზუსტა მიხეილ სარჯველაძემ, განზრახ, ბუნებრივია. მან კიდევ ერთხელ დაადასტურა თავისი არაპროფესიონალიზმი და ის, რომ არ უნდა იყოს ამ თანამდებობაზე. დავიწყებ იმით, რომ „ელევიდისი“, რომელიც აღიარა FDA-მ, ამერიკამ, დადასტურებულია, აღიარებულია, ეფექტურია. ჩვენმა ერთ-ერთმა მოქალაქემაც მიიღო აღნიშნული მედიკამენტი და არანაირი უკუჩვენება მას არ ჰქონია.
გასულ წელს მივიღეთ მშობლებმა ინფორმაცია, რომ [მკურნალობის] 800 შემთხვევიდან 2 შემთხვევაში გამოვლინდა თირკმლის პათოლოგიები, ეს პრობლემა აღმოიფხვრა. სამი თვის შემდეგ დაახლოებით, აღდგა მოხმარება სამთვიანი შეჩერების შემდეგ.
საუბარი იმაზე, რომ შესაძლოა მედიკამენტმა გამოიწვიოს უკუჩვენებები და ფატალური შედეგები, არის დაუსაბუთებელი და ყოველგვარ მტკიცებულებას მოკლებული.
მიხეილ სარჯველაძე საუბრობდა ფასებზე და არ დაასახელა მედიკამენტი „ელევიდისი“, რომელთან დაკავშირებითაც შესაძლებელია კომპანიასთან მოლაპარაკება არა 3 მილიონის ფარგლებში, არამედ ნახევარ, მესამედ ფასად და საფასურის გადახდის დროში გადანაწილებით.
EMA-მაც აღიარა არაერთი მედიკამენტი. ეს არის „ვამოროლონი“ და „ჯივინოსტატი“, რომლებსაც ასევე იღებენ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები. გვყავს ცოცხალი მაგალითები, ბავშვები. ეს არის არასტეროიდები და არ გააჩნია უკუჩვენებები. ამაზე გვაქვს მტკიცებულებები.
ასევე გვაქვს მტკიცებულება და ჩვენს ქვეყანაში რეგისტრირებულია „ეგზონ სქიფინგი“ [თერაპიული მიდგომა], რომელიც დამტკიცებული იქნა დაახლოებით 8 თვის წინ და ბუნებრივია, დამტკიცების შემდეგ ყოველგვარ საფუძველს მოკლებულია, თითქოს რომ უკუჩვენებებზე ამახვილებს ყურადღებას მიხეილ სარჯველაძე.
მიხეილ სარჯველაძე თავის გამოსვლაში აცხადებს, რომ 2-3 წლით შესაძლოა გადავადდეს ეტლის საჭიროება. ეს არის აბსურდი, ხალხო! დღეს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია ნახოს, რომ აორმაგებს სიცოცხლის ხანგრძლივობას ნებისმიერი მედიკამენტი, რომელიც მე ჩამოვთვალე. იმ ცივილურ და განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც მედიკამენტს აწვდიან თავის მოქალაქეებს და ქუჩაში არ გამოდიან მშობლები, პაციენტებთან ერთად და მათ არ ებრძვის სახელმწიფო. ჩვენ, ერთის მხრივ, ვებრძვით დაავადებას და უფრო მეტ ბრძოლას გვიცხადებს სახელმწიფო. ჯანდაცვის სამინისტრო არა მხარდამჭერი, არამედ დაპირისპირებული მხარეა ამ ბრძოლაში.
დღეს გვაქვს მედიკამენტები, რომლებიც ბლოკავს ამ დაავადებას. ჩვენ არ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ სრულად ხდება მედიკამენტებით ამ ბავშვების განკურნება. ეს არცერთ შეხვედრაზე, არცერთ ტელევიზიაში ჩვენ არ გვითქვამს. ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ თუ 2 და 3 წლის წინ არ იყო ეს მედიკამენტები, დღეს არის და ბლოკავს დაავადებას. შესაძლოა 1, 2 და 3 წელში სრულადაც განიკურნოს ეს დაავადება ახალი მედიკამენტებით. მიმდინარეობს კლინიკური კვლევები, რომლებიც დასრულების ფაზაშია, ქვეყნებში, როგორიცაა დიდი ბრიტანეთი, ავსტრალია, იაპონია, საფრანგეთი, ამერიკა და სრულიად შესაძლებელია დამარცხდეს დაავადება. დღეს უნდა გადავარჩინოთ ეს ბავშვები, რომ ხვალ შემოსული მედიკამენტებით სრულიად განიკურნონ.
სარჯველაძე არ გვხვდება, ჩართო და დაგვიპირისპირა სახელმწიფო პროპაგანდა მშობლებს, რაც ძალიან ცუდი ფაქტია. დღეს დაგვიანონსა, რომ უნდა ველოდოთ ბავშვების ეტლში ჩაჯდომას, მათ გარდაცვალებას. სამწუხაროდ, დაავადება არ ჩერდება [თავისით] და სტატისტიკურად მეტად და მეტად ხდება გამოვლენა. გვეუბნება, რომ შეეგუეთ ამას, არ იქნება მკურნალობა, არ იქნება მედიკამენტები გამოყოფილი და დარჩებით სახელმწიფოს დახმარების გარეშე.
დავრწმუნდით, რომ სანამ სარჯველაძე იქნება მინისტრი, ეს პრობლემა ვერ გადაწყდება. ის თავიდანვე იყო და რჩება დაპირისპირებულ მხარედ ბავშვებთან“, — თქვა მშობლების ბრიფინგზე ზაქარია გვიშიანმა.
თაკო გოგალაძე:
იმდენად სუსტი და მძიმე იყო მინისტრის სიტყვები, რომ დაავადების სიმძიმესაც გადააჭარბა. დაადასტურა და აღიარა, რომ არ აპირებს ჩვენს ქვეყანაში ბავშვების სიცოცხლისთვის იბრძოლოს. გარდა ამისა, ატყუებს საზოგადოებას.
2 წლის წინ რომ შევხვდით, მას მერე აქამდე არ დაინტერესებულა, როგორ ვართ. დაიკარგა 3 ბავშვი! ის საუბრობს ერთ პრეპარატზე, ჩვენ ვსაუბრობთ 4 პრეპარატზე! სანამ ის გაერკვეოდა, ჩვენ ამ პრეპარატებს თავიდანვე ვეცნობოდით, ვიცით როგორ გაიარა ყველა ფაზა. რომელი რომელ ეტაპზე იყო და რომელ ქვეყანაში მოქმედებს.
დაავადება იმდენად რთულია, რომ მარტო FDA-ს აღიარებაც საკმარისი უნდა იყოს საქართველოსთვის. ჰგონიათ, რომ FDA-ს და EMA-ს ექსპერტებმა, მკვლევრებმა ეს კითხვები არ დასვეს?!
ჩვენ ვართ მშობლები, რომლებიც წამალს ვითხოვთ შვილის გადასარჩენად. სხვას არაფერს. გვინდა დაჩქარდეს, რომ ბავშვები, რომლებიც უკიდურეს ზღვარზე არიან, ისინიც არ დავკარგოთ იმ პერიოდში, სანამ ესენი ჩვენი შვილების წუთებს, წამებს და წლებს ითვლიან.
ვინ მისცა ამათ იმის უფლება, რომ ჩვენს შვილებს ეუბნებიან, თქვენი [სიცოცხლის] 3 წელი არაფრად გვიღირსო?! ეს არის დიდი უნამუსობა. ეს არის დასტური, რომ ჩვენს ქვეყანაში არც შშმ პირებს, არც იშვიათ დაავადებებს არ აღიარებენ პრიორიტეტად და განწირულები არიან. მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ის დრო დასრულდა, ის სიბნელე, როცა დიუშენის მქონე პაციენტები სახლში მარტოები, უსუსურები იღუპებოდნენ.
მოვუწოდებ საზოგადოებას, გამოფხიზლდნენ, გვერდში დაგვიდგნენ. ჩვენ დედები ვართ და არ ვიტყუებით.
კახა წიქარიშვილი:
თითოეულმა ადამიანმა გაიაზრეთ, რას გვეუბნება სარჯველაძე და წარმოიდგინეთ თქვენი თავი. წარმოიდგინეთ ერთი წუთით, რომ თქვენს შვილს აქვს ეს პრობლემა და მინისტრი გეუბნებათ, რომ 2-3 წელი გადავადება არ არის იმდენად ღირებული რამ, რომ სახელმწიფოს რესურსი დახარჯოს. საერთოდ, რანაირად შეიძლება, რომ ეს მინისტრმა თქვას? შეუძლია ეს ბავშვებს პირდაპირ უთხრას? მოვიდეს და უთხრას ჩვენს შვილებს, რომ აი, შენი 2 და 3 წელი არაფრად მიღირს.
მინისტრის განცხადება იხილეთ აქ:
