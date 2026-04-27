დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტთა მშობლები პროკურატურას მიმართავენ. ისინი მოითხოვენ რეაგირებას პოლიციელთა ქმედებებზე, რომლებიც მათ უკრძალავენ პარკში კარვების, პლედებისა და ბალიშების შეტანას.
საუბარია მთავრობის ადმინისტრაციის წინ არსებულ პარკზე, სადაც მშობლებმა უკვე 7 ღამე გაათენეს. მშობლებმა 24-საათიან პროტესტზე გადასვლა მას შემდეგ გადაწყვიტეს, რაც წამლის მოთხოვნით გამართულმა პერმანენტულმა აქციებმა შედეგი არ გამოიღო.
“ჩვენი აქციები არის სრულიად მშვიდობიანი და მიმდინარეობს ღია საზოგადოებრივ სკვერში, რომელიც 70-100 მეტრით დაცილებულია შენობებისგან და გზისგან. მიუხედავად ამისა, ადგილზე მუდმივად მობილიზებული პოლიცია გვიკრძალავს, რომ შევიტანოთ კარვები, პუფები და ბალიშები. 27 აპრილს ასევე აგვიკრძალეს პლედების შეტანა, თუმცა მას შემდეგ, რაც მშობლებმა ეს პლედები ცალ-ცალკე დავიკავეთ ხელში, შემდეგ დაგვრთეს მათი შეტანის უფლება.
24 საათი ღია ცის ქვეშ, ხის სკამებზე (რომლებსაც არ აქვთ მისაყუდებელი) ამ ნივთების გარეშე მშობლების მუდმივად ყოფნა საფრთხეს უქმნის ჩვენს ჯანმრთელობას. 27 აპრილს ერთ-ერთი მშობელი ამ პირობებში ყოფნის გამო მართლაც გახდა ცუდად და საჭირო გახდა სასწრაფოს გამოძახება.
გარდა ამისა, 20 აპრილის აქციაზე დიუშენით დაავადებულ ბავშვებს არ მისცეს კანცელარიის მისაღებში შესვლის უფლება, რათა თავად მოეთხოვათ პასუხი ჩვენს მოთხოვნებზე.
პოლიციის მითითებები არის სრულიად უკანონო. არ არსებობს საზოგადოებრივ სკვერში ამ ნივთების შეტანის აკრძალვის არანაირი საფუძველი.
პოლიციის მიერ განხორციელებული ეს ქმედებები შეიცავს სხვადასხვა დანაშაულის ნიშნებს, როგორიცაა შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლების განხორციელებაში ხელის შეშლა (161-ე მუხლი), დისკრიმინაცია (142-ე მუხლი), თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტება (333-ე მუხლი).
ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, განახორციელოთ რეაგირება პოლიციის აღნიშნულ ქმედებებზე და უზრუნველყოთ ჩვენი უფლებების დაცვა”, – წერია მშობელთა განცხადებაში.
დღეს, 27 აპრილს, მთავრობის ადმინისტრაციასთან მიმდინარე აქციაზე ერთ-ერთმა მშობელმა გონება დაკარგა. გუშინ, 26 აპრილის ღამეს გონება დაკარგა კიდევე ერთმა მშობელმა, რომელიც ღამის გათენებას აპირებდა.
დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია არის იშვიათი გენეტიკური დაავადება, რომელიც იწვევს კუნთების განლევას. დაავადება ადრეულ ასაკში გადაადგილების სირთულეებით იწყება, გრძელდება ფილტვების, სასუნთქი გზებისა და გულის პრობლემებით და საბოლოოდ, საშუალოდ 25-30 წლის ასაკში პაციენტის გარდაცვალებით სრულდება.
საქართველოში ეს დაავადება 100-მდე პაციენტს აქვს. მშობლები ითხოვენ სახელმწიფომ დააფინანსოს წამლები, რომლებიც დაავადების პროგრესს ანელებს. მშობლების მიერ მოთხოვნილი მედიკამენტები აღიარებულია აშშ-ის წამლის სააგენტოს (FDA) მიერ, ნაწილი დამტკიცებულია ევროკავშირის მედიცინის სააგენტოშიც (EMA). საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს ოფიციალური პოზიციაა, რომ დადასტურებული არ არის ამ მედიკამენტების ეფექტიანობა და უსაფრთხოება გრძელვადიან პერიოდში. უწყება უარს ამბობს ამ ძვირიანი წამლების დაფინანსებაზე, რომლის ყიდვის საშუალება ოჯახებს არ აქვთ. ქართველი ბავშვების ნაწილი ამ წამლებს აშშ-ისა და ევროკავშირის ქვეყნებში უფასო იღებს – ისინი, ვინც იმ ქვეყნის მოქალაქეები არიან, ან საზღვარგარეთ დიუშენის დიაგნოზის დასმის შემდეგ წავიდნენ და მოახერხეს მოქალაქეობის მიღება.
დიუშენის მქონე პაციენტთა მშობლებს წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში ჰქონდათ პირისპირი კომუნიკაცია მიხეილ სარჯველაძესთან. 2025 წლის ნოემბრიდან მათ ჯანდაცვის სამინისტროსთან აქციების გამართვა დაიწყეს. მოგვიანებით განაცხადეს, რომ სარჯველაძესთან კომუნიკაცია უშედეგოა და მათმა აქციებმა მთავრობის ადმინისტრაციასთან გადაინაცვლა. თითქმის 4 თვეა ისინი ირაკლი კობახიძესთან შეხვედრას უშედეგოდ ითხოვენ. 2026 წლის 20 აპრილიდან მშობელთა ნაწილი მორიგეობით ათენებს ღამეს მთავრობის ადმინისტრაციასთან.
