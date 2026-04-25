“თამაზ გოლოევთან დაკავშირებული შემთხვევა არის ნათელი მტკიცებულება იმისა, რომ საქართველო იყო და რჩება საშიშ და მტრულ სახელმწიფოდ სამხრეთ ოსეთისა და მისი მოქალაქეებისთვის”, – განაცხადეს დე ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტროში, კომენტარის გაკეთებისას ახალგორის რაიონის მცხოვრების ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავების შესახებ.
„როგორც გახდა ცნობილი, თბილისის საქალაქო სასამართლომ 24 აპრილს დახურულ სხდომაზე აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდა სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ლენინგორის რაიონის მცხოვრებს თამაზ გოლოევს, რომელიც ადრე საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა უკანონოდ დააკავა და შეთითხნილი ბრალდებით ჯაშუშობაში დაადანაშაულა“, – ნათქვამია განცხადებაში.
უწყების თქმით, 21 აპრილს “სამხრეთ ოსეთის მოქალაქე და სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი გოლოევი პირადი საქმეების გამო გადავიდა მეზობელი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე გამშვები პუნქტის „რაზდახანი“- ს გავლით, რომელიც ლენინგორის რაიონში, საქართველოს საზღვართან მდებარეობს”.
„22 აპრილს გოლოევი თბილისში საქართველოს სპეცსამსახურების პროვოკაციის შედეგად დააკავეს და პატიმრობაში მოათავსეს“, – აღნიშნულია განცხადებაში.
როგორც უწყება აცხადებს, ინფორმაციის მიღების შემდეგ, სამხრეთ ოსურმა მხარემ არსებული შესაძლებლობები გამოიყენა გოლოევის ბედის გასარკვევად, მათ შორის „ცხელი ხაზის“ მექანიზმის ფარგლებში (ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმი – IPRM).
“მოლაპარაკებების პროცესში 24 აპრილის საღამოს სამხრეთ ოსურ მხარეს ეცნობა, რომ თამაზ გოლოევს სასამართლოს გადაწყვეტილებით ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს. შემდეგი სასამართლო სხდომა ივნისში გაიმართება.
ვაფასებთ ასეთ დაუსაბუთებელ ქმედებებს, რომლებიც აშკარად პოლიტიკური ხასიათისაა და წარმოადგენს ადამიანის უფლებების უხეშ დარღვევას, და მოვუწოდებთ მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას“, – აცხადებენ დე ფაქტო სამინისტროში.
უწყების თქმით, ეს შემთხვევა აჩვენებს, რომ საქართველოს ტერიტორია, მიუხედავად ოფიციალური თბილისის მხრიდან პერიოდულად გაჟღერებული „მშვიდობიანი“ განცხადებებისა, რჩება საშიშ და მტრულ გარემოდ სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეებისთვის.
აქვე დე ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტრო სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობას უსაფრთხოების მიზნით ურჩევს “თავი შეიკავონ საქართველოში მოგზაურობისგან”.