ბოლნისელი სამოქალაქო აქტივისტი ამბობს, რომ 10-მდე პირი თავს დაესხა და ფიზიკურად გაუსწორდა

15 აპრილი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბოლნისის მცხოვრები ნურადინ ნაბიევის თქმით, მას 10-მდე პირი თავს დაესხა და ფიზიკურად გაუსწორდა. ნაბიევი მომხდარს მის სამოქალაქო აქტიურობას უკავშირებს.

“მოვიდა და მითხრა, რომ შენ რატომ მინუს [უარყოფით] რაღაცებს წერ […] უეჭველი მოკეტე პირიო და მოგკლავო, რაღაცაო, ასე, ბევრი რაღაცები დამიწყეს […] შემოვიდნენ 5, 6, 7 … ოო, მეთქი-რამდენი ხართ, რა გინდათ-მეთქი და ნური, შენა ხარო? კი-მეთქი და ეგრევე დამარტყა ყველამ ერთად. რაც როგორც მოქალაქეს არ მომწონს, შეიძლება გადავიღო და პრობლემა ვაჩვენო ამ ორგანოებს [სახელმწიფო სტრუქტურებს]”, – განაცხადა ნაბიევმა TV პირველის ეთერში.

შემთხვევა გუშინ, 14 აპრილს, ჩაის სახლში მოხდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება ძალადობის მუხლით დაიწყო.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

