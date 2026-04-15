ტრამპის თქმით, არჩევნებში ორბანის დამარცხება არ აწუხებს

15 აპრილი, 2026
ტრამპის თქმით, არჩევნებში ორბანის დამარცხება არ აწუხებს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აშშ-ის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, უნგრეთის საპარლამენტო არჩევნებში ვიქტორ ორბანის დამარცხება არ აწუხებს.

დონალდ ტრამპმა სამშაბათს ABC News-ის რეპორტიორ ჯონათან კარლს განუცხადა, რომ სიმპათიითაა განწყობილი მომავალი უნგრეთის მომავალი პრემიერ-მინისტრის, პეტერ მადიარის მიმართ.

„ვფიქრობ, ახალი კაცი [პეტერ მადიარი] კარგად იმუშავებს — ის კარგი ადამიანია,“ — განაცხადა ტრამპმა.

ამასთან, ტრამპის თქმით, არ იცის, შეიცვლებოდა თუ არა რამე, თავად რომ ჩასულიყო უნგრეთში ორბანის მხარდასაჭერად, ჯეი დი ვენსის ნაცვლად.

„ის მნიშვნელოვნად ჩამორჩებოდა [პეტერ მადიარს]. ამაში დიდად არ ვყოფილვარ ჩართული. თუმცა, ვიქტორი კარგი კაცია“, – განაცხადა ტრამპმა.

როგორც ტრამპმა აღნიშნა, პეტერ მადიარი წარსულში ორბანის პარტიის წევრი იყო და იმიგრაციასთან დაკავშირებით მსგავსი შეხედულებები აქვს:

„ვფიქრობ, ის[პეტერ მადიარი] კარგი იქნება“, – განაცხადა დონალდ ტრამპმა.

დონალდ ტრამპი მხარს უჭერდა ვიქტორ ორბანს და არჩევნების წინ უნგრეთში ვიცე-პრეზიდენტი ჯეი დი ვენსი გააგზავნა. როდესაც ჯეი დი ვენსი უნგრეთში წინასაარჩევნო აქციაზე სიტყვით გამოდიოდა, მან აშშ-ს პრეზიდენტს დაურეკა და სატელეფონო ზარის მეშვეობით ტრამპი აქციაზე მოკლე სიტყვითაც კი გამოვიდა.

თუმცა, 16-წლიანი მმართველობის შემდეგ ვიქტორ ორბანმა ძალაუფლება დაკარგა, რადგან უნგრელებმა რეკორდული აქტივობით ხმა მისცეს პეტერ მადიარს, ვიქტორ ორბანის მთავარ მეტოქეს, რომელსაც პროევროპულ კურსი აქვს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

მარტვილიდან ქუთაისის თავშესაფარში გადაყვანილ ძაღლს ცოფი დაუდასტურდა – სურსათის სააგენტო

„ოცნებამ“ გრანტების შესახებ კანონში ცვლილებები I მოსმენით მიიღო

რის შესახებ ისაუბრეს სახალხო დამცველმა და ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა

შეწყალება პრეზიდენტის დისკრეციაა, არის სხვა დღესასწაულებიც, თარიღებზე ნუ დავკონკრეტდებით – კირცხალია

“სომხეთი შედის პროექტ TRIPP-ის განხორციელების ფაზაში” – ფაშინიანი 15.04.2026
“სომხეთი შედის პროექტ TRIPP-ის განხორციელების ფაზაში” – ფაშინიანი
სხვადასხვა ქვეყანასთან გვაქვს კომუნიკაცია, რომ უსამართლო ნაბიჯები გამოსწორდეს – ბოჭორიშვილი სანქციებზე 15.04.2026
სხვადასხვა ქვეყანასთან გვაქვს კომუნიკაცია, რომ უსამართლო ნაბიჯები გამოსწორდეს – ბოჭორიშვილი სანქციებზე
ესტონეთის თეატრის საზოგადოება ანდრო ჭიჭინაძის და სინდისის სხვა პატიმრების გათავისუფლებას ითხოვს 15.04.2026
ესტონეთის თეატრის საზოგადოება ანდრო ჭიჭინაძის და სინდისის სხვა პატიმრების გათავისუფლებას ითხოვს
PSP-ში K-Beauty გათამაშებაში 1000 პრიზთან ერთად შეგიძლიათ მოიგოთ სამოგზაურო ტური სამხრეთ კორეაში 15.04.2026
PSP-ში K-Beauty გათამაშებაში 1000 პრიზთან ერთად შეგიძლიათ მოიგოთ სამოგზაურო ტური სამხრეთ კორეაში
სასკოლო ფორმების დიზაინი ცნობილია – სამინისტრო ბაზრის კვლევას ატარებს 15.04.2026
სასკოლო ფორმების დიზაინი ცნობილია – სამინისტრო ბაზრის კვლევას ატარებს
ტრამპის თქმით, არჩევნებში ორბანის დამარცხება არ აწუხებს 15.04.2026
ტრამპის თქმით, არჩევნებში ორბანის დამარცხება არ აწუხებს
“სისტემატიურად აუპატიურებდა მეუღლის არასრულწლოვან შვილიშვილებს” – პოლიციამ 66 წლის კაცი დააკავა 15.04.2026
“სისტემატიურად აუპატიურებდა მეუღლის არასრულწლოვან შვილიშვილებს” – პოლიციამ 66 წლის კაცი დააკავა
რუსებო, წადით სახლში! 15.04.2026
რუსებო, წადით სახლში!