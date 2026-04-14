Zeekr 8X – ახალ ლუქს კლასის დამუხტვად ჰიბრიდს „ზიკერ ცენტრი თეგეტა" საქართველოს ბაზარზე ზაფხულში წარადგენს

Zeekr-მა ახალი დამუხტვადი ჰიბრიდი, 8X წარადგინა. ლუქს კლასის SUV 2.0-ლიტრიან ტურბო ძრავასა და სამ ელექტრო მოტორს აერთიანებს, რაც ჯამში 1 030 კვტ სიმძლავრეს აღწევს. ავტომობილის აგრესიული დიზაინი და ულტრათანამედროვე შესაძლებლობები Zeekr 8X-ს ბაზარზე ერთ-ერთ ყველაზე მძლავრ მოდელად აქცევს. ახალი მოდელის გლობალური პრეზენტაციის შემდეგ, სამოდელო ხაზს გააფართოებს „ზიკერ ცენტრი თეგეტაც“ – 8X საქართველოს ბაზარზე ზაფხულის სეზონიდან იქნება ხელმისაწვდომი.

გიორგი შაქარაშვილი, „ზიკერ ცენტრი თეგეტასკომერციული დირექტორი: ახალი მოდელი განსაკუთრებით საინტერესო იქნება იმ მომხმარებლებისთვის, რომლებსაც უყვართ დიდი, კომფორტული, მაღალი ტექნოლოგიური და ამავდროულად ეკონომიური და ძლიერი ჰიბრიდული ავტომობილები. გამომდინარე იქიდან, რომ მისი წინამორბედის, Zeekr 9X-ის წარდგენამ როგორც გლობალურად, ისე საქართველოში, ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია მომხმარებლებში, Zeekr-მა გადაწყვიტა, მათთვის ოდნავ უფრო კომპაქტური, თუმცა მაინც შთამბეჭდავი ზომის ლუქს კლასის SUV – Zeekr 8X შეგვეთავაზებინა.

ეს არის კიდევ უფრო დინამიკური, სწრაფი და მანევრირებადი ავტომობილი. 8X იდეალური არჩევანია იმ მომხმარებლებისთვის, რომლებისთვისაც 9X ზომით ოდნავ დიდი აღმოჩნდა.

ეს არის დამუხტვადი ჰიბრიდი (PHEV), რომელიც გამოიმუშავებს 900-დან 1400 ცხენის ძალამდე სიმძლავრეს. ავტომობილი გამოირჩევა მაღალი დინამიკითა და Zeekr-ის უახლესი ტექნოლოგიებით. ერთი დამუხტვით, მხოლოდ ელექტრო რეჟიმში, ამ მოდელს 400 კილომეტრამდე მანძილის გავლა შეუძლია“.

ახალი 8X უფრო მცირე ზომისაა და სპორტული დიზაინით გამოირჩევა, თუმცა, 9X-სა და 009-ს მსგავსად, მასაც აქვს ტრადიციული ქრომირებული სტილის ცხაურა. Dawn ვერსიაში კი შავი ცხაურა გვხვდება, რაც მანქანას უფრო აგრესიულ და მონოქრომატულ იერს სძენს.

ზომების მიხედვით 8X საკმაოდ მასშტაბურია:

  • სიგრძე: 5 100 მმ
  • სიგანე: 1 998 მმ
  • სიმაღლე: 1 780 მმ
  • საბურავებს შორის დაშორება: 3 069 მმ

ზომით ის უფრო ახლოს არის ფლაგმანურ 9X-თან, ვიდრე 7X-თან.

შედარებისთვის:

  • 7X: 4787 / 1930 / 1780 მმ
  • 9X PHEV: 5239 / 2029 / 1819 მმ

ტექნიკურად, 8X აღჭურვილია 2.0-ლიტრიანი ოთხცილინდრიანი ბენზინის ტურბო ძრავით, რომელიც 205 კილოვატს გამოიმუშავებს. სისტემა შეიძლება კომბინირდეს სამამდე ელექტროძრავასთან და 55.1 ან 70-კილოვატსაათიან ბატარეასთან.

Dawn ვერსიაში, სამი ელექტროძრავის დახმარებით, ჯამური სიმძლავრე 1 030 კილოვატს აღწევს, ხოლო 0-დან 100 კმ/სთ-მდე აჩქარებას მხოლოდ 2.96 წამი სჭირდება. ორ ელექტროძრავიან ვერსიაში კი სიმძლავრე 660 კილოვატამდეა და აჩქარება 3.7 წამს შეადგენს.

70-კილოვატსაათიანი ბატარეით, CLTC ციკლით საერთო სავალი მანძილი 1 416 კმ-მდე აღწევს, ხოლო Dawn ვერსიაში – 1 210 კმ-მდე. მხოლოდ ელექტრო რეჟიმში ავტომობილი დაახლოებით 410 კმ-ს გადის.

900-ვოლტიანი სისტემა კი 6C ულტრასწრაფ DC დამუხტვას უზრუნველყოფს. Zeekr განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს პრაქტიკულობას – 8X-ს სალონში 50-მდე სხვადასხვა სათავსო აქვს.

8X-ის ტექნიკური მახასიათებლები:

  • ადაპტიურ დაკიდების სისტემას
  • Dawn ვერსიაში Brembo-ს ექვსპისტონიან წინა მუხრუჭებს
  • Pirelli-ს საბურავებს

ინტერიერში წარმოდგენილია თანამედროვე და მაღალი ტექნოლოგიები:

  • 16-დუიმიანი 3.5K OLED ცენტრალური ეკრანი
  • 13.02-დუიმიანი ციფრული ინსტრუმენტების პანელი
  • 44-დუიმიანი Augmented Reality Head-up Display

ლუქს ფუნქციებს შორისაა:

  • 29-სპიკერიანი Naim Palace აუდიოსისტემა
  • 17-დუიმიანი ჭერზე დამონტაჟებული OLED ეკრანი უკანა მგზავრებისთვის
  • 9.5-ლიტრიანი მაცივარი, რომელიც გათბობასაც უზრუნველყოფს 50°C-მდე
  • გათბობის, ვენტილაციისა და მასაჟის ფუნქციების მქონე Nappa ტყავის სავარძლები

Zeekr-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში „ზიკერ ცენტრი თეგეტაა“, სადაც, სხვა მოდელებთან ერთად, უკვე წარმოდგენილია ორი Plug-in ჰიბრიდული ავტომობილი – 9X და 007 GT. ახალი მოდელის წარდგენის შემდეგ, მსურველებს შესაძლებლობა ექნებათ ბრენდის შოურუმს ეწვიონ (დავით აღმაშენებლის ხეივანი 137), ტესტ-დრაივი დაჯავშნონ და 8X-ის შესაძლებლობებს პირადად გაეცნონ.

თეგეტა ჰოლდინგის ერთერთ მიმართულებაში,თეგეტა ქარსში შემავალი კომპანიაზიკერ ცენტრი თეგეტა ქართულ ბაზარზე 2024 წლიდან ოპერირებს. ის ავტოინდუსტრიის გიგანტის Geely Holding-ის ინოვაციური და მაღალტექნოლოგიური საავტომობილო ბრენდის Zeekr-ის ოფიციალური წარმომადგენელია საქართველოში. Zeekr არის სრულად ელექტრული პრემიუმ ბრენდი, რომელიც ხელს უწყობს ელექტრომიმართულების განვითარებას საავტომობილო სფეროში და დაფუძნებულია ნულოვანი გამონაბოლქვის იდეაზე.

