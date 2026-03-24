ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა კვლავ 2-წლიანი იქნება – პროტესტის შემდეგ ბრძანებაში ცვლილებები შევიდა

ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა კვლავ 2-წლიანი იქნება.
20 თებერვლით დათარიღებულ მინისტრის ბრძანებაში ეწერა, რომ ფსიქოლოგიაზე, ისევე როგორც სხვა ათობით სამაგისტრო პროგრამაზე, სწავლის ხანგრძლივობა 1 წლამდე მცირდებოდა. ერთი თვის შემდეგ, 23 მარტს გივი მიქანაძემ საკუთარ ბრძანებაში ცვლილებები შეიტანა და ფსიქოლოგიის მაგისტრატურაზე სწავლის ხანგრძლივობა ისევ 2 წლამდე გაზარდა.
ბრძანებაში ცვლილებები მას შემდეგ შევიდა, რაც ფსიქოლოგებმა და ფსიქოლოგიის მიმართულების პროფესორ-მასწავლებლებმა სამინისტროს მიმართეს სწავლის დროის შენარჩუნების მოთხოვნით. ისინი აცხადებდნენ, რომ სწავლების დროის შემცირება “გამოიწვევს ნაკლები და არაკვალიფიცირებული, არაკონკურენტურიანი ფსიქოლოგების მომზადებას, რაც დაგვაშორებს საერთაშორისო საგანმანათლებლო და პროფესიულ სტანდარტს”.
“[ეს] ავტომატურად ნიშნავს პროფესიულ დისკვალიფიკაციას, საქართველოში მომზადებული ფსიქოლოგის კვალიფიკაციის მქონდე ადამიანის არათავსებადობას მინიმალური სტანდარტთან”, – ეწერა სფეროს პროფესიონალების მიერ მიქანაძისთვის გაგზავნილ წერილში.
სამაგისტრო საფეხურზე სასწავლო პროგრამების უმეტესობისთვის სწავლის ხანგრძლივობა 2-დან 1 წლამდე შემცირდა “ქართული ოცნების” ინიციირებული განათლების რეფორმის ფარგლებში. რეფორმა, ასევე, გულისხმობს საბაკალავრო სწავლების შემცირებას 4-დან 3 წლამდე.
გივი მიქანაძის 20 თებერვლის ბრძანებით, განსაზღვრულია ის სასწავლო პროგრამები, რომლებზეც ბაკალავრზე 4, ხოლო მაგისტრატურაზე 2-წლიანი სწავლა შენარჩუნდება. მათ შორისაა ფარმაცია, გეოლოგია, საავიაციო ინჟინერია და ა.შ.
3-წლიანი საბაკალავრო პროგრამა შეეხებათ არა მხოლოდ მომავალ სტუდენტებს, როგორც ამას თავდაპირველად ამბობდნენ “ოცნების” ლიდერები, არამედ მათაც, რომლებმაც უნივერსიტეტებში 2025 წელს ჩააბარეს.
