ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა კვლავ 2-წლიანი იქნება – პროტესტის შემდეგ ბრძანებაში ცვლილებები შევიდა

24 მარტი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

20 თებერვლით დათარიღებულ მინისტრის ბრძანებაში ეწერა, რომ ფსიქოლოგიაზე, ისევე როგორც სხვა ათობით სამაგისტრო პროგრამაზე, სწავლის ხანგრძლივობა 1 წლამდე მცირდებოდა. ერთი თვის შემდეგ, 23 მარტს გივი მიქანაძემ საკუთარ ბრძანებაში ცვლილებები შეიტანა და ფსიქოლოგიის მაგისტრატურაზე სწავლის ხანგრძლივობა ისევ 2 წლამდე გაზარდა.

ბრძანებაში ცვლილებები მას შემდეგ შევიდა, რაც ფსიქოლოგებმა და ფსიქოლოგიის მიმართულების პროფესორ-მასწავლებლებმა სამინისტროს მიმართეს სწავლის დროის შენარჩუნების მოთხოვნით. ისინი აცხადებდნენ, რომ სწავლების დროის შემცირება “გამოიწვევს ნაკლები და არაკვალიფიცირებული, არაკონკურენტურიანი ფსიქოლოგების მომზადებას, რაც დაგვაშორებს საერთაშორისო საგანმანათლებლო და პროფესიულ სტანდარტს”.

“[ეს] ავტომატურად ნიშნავს პროფესიულ დისკვალიფიკაციას, საქართველოში მომზადებული ფსიქოლოგის კვალიფიკაციის მქონდე ადამიანის არათავსებადობას მინიმალური სტანდარტთან”, – ეწერა სფეროს პროფესიონალების მიერ მიქანაძისთვის გაგზავნილ წერილში.

სამაგისტრო საფეხურზე სასწავლო პროგრამების უმეტესობისთვის სწავლის ხანგრძლივობა 2-დან 1 წლამდე შემცირდა “ქართული ოცნების” ინიციირებული განათლების რეფორმის ფარგლებში. რეფორმა, ასევე, გულისხმობს საბაკალავრო სწავლების შემცირებას 4-დან 3 წლამდე.

გივი მიქანაძის 20 თებერვლის ბრძანებით, განსაზღვრულია ის სასწავლო პროგრამები, რომლებზეც ბაკალავრზე 4, ხოლო მაგისტრატურაზე 2-წლიანი სწავლა შენარჩუნდება. მათ შორისაა ფარმაცია, გეოლოგია, საავიაციო ინჟინერია და ა.შ.

3-წლიანი საბაკალავრო პროგრამა შეეხებათ არა მხოლოდ მომავალ სტუდენტებს, როგორც ამას თავდაპირველად ამბობდნენ “ოცნების” ლიდერები, არამედ მათაც, რომლებმაც უნივერსიტეტებში 2025 წელს ჩააბარეს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

