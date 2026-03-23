ახალი ამბები

ევროპარლამენტარები საქართველოზე ანგარიშში „იმედის", რ2-ს და POSTV-ს საკითხის დამატებას განიხილავენ
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ევროპარლამენტარ რასა იუკნევიჩიანეს მიერ საქართველოს შესახებ მომზადებულ ყოველწლიურ ანგარიშში შესაძლოა, პროსამთავრობო ტელეკომპანიების, „იმედის“, „რუსთავი 2-ს“ და POSTV-ს საკითხიც დაემატოს.

ევროსკოპის ინფორმაციით, საქართველოს შესახებ ანგარიშში შესაბამისი შესწორებები დააინიცირეს „ევროპის სახალხო პარტიის“ წევრმა ევროპარლამენტარებმა: კშიშტოფ ბრეიზამ, მიხალ შჩერვბამ და ანდრეი ჰალიცკიმ.

ერთ-ერთ შესწორებაში ნათქვამია, რომ ეს ტელევიზიები სისტემატურად ავრცელებენ დეზინფორმაციას და მოქმედებენ როგორც „ქართული ოცნების“ რეჟიმის საკომუნიკაციო ინსტრუმენტები.

„[ანგარიში] მკაცრად გმობს სისტემატურ დეზინფორმაციას, ცილისმწამებლურ კამპანიებსა და მტრულ პროპაგანდას, რომლებიც ვრცელდება იმედის“, „რუსთავი 2-ის“ და POSTV-ს მიერ, რომლებიც ფაქტობრივად მოქმედებენ როგორც „ქართული ოცნების“ რეჟიმის საკომუნიკაციო ინსტრუმენტი და არა როგორც დამოუკიდებელი მედიასაშუალებები; გმობს ევროკავშირის ინსტიტუტების, ევროკავშირის ოფიციალური პირებისა და საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელის, ელჩ პაველ ჰერჩინსკის წინააღმდეგ განმეორებით თავდასხმებს, მათ შორის- დისკრედიტაციულ ნარატივებს, მანიპულაციურ გაშუქებასა და კოორდინირებულ მცდელობებს, რომლებიც მიზნად ისახავს ევროკავშირისადმი და მისი წარმომადგენლებისადმი საზოგადოებრივი ნდობის შერყევას; დეპუტატების სხვა შესწორება BBC ის საგამომძიებლო ფილმში გამოთქმულ ვარაუდებს უკავშირდება“, – ნათქვამია ერთ-ერთ შესწორებაში.

საქართველოს შესახებ ანგარიშს ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტში კენჭი მაისის დასაწყისში უნდა უყარონ. პროცედურის თანახმად, საკომიტეტო კენჭისყრამდე უნდა მოხდეს შესწორებებზე შეჯერება პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის და კომიტეტზე კენჭს უყრიან შეჯერებულ შესწორებებს მთლიან დოკუმენტთან ერთად.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

