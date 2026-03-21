ახალი ამბები

სხვადასხვა კონფესიების სასულიერო პირები ერთად მივიდნენ ილია II-ის პანაშვიდზე

21 მარტი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.
საქართველოში მოქმედი სხვადასხვა რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლებმა ერთად მიაგეს პატივი კათოლიკოს-პატრიარქის, ილია II-ის ხსოვნას.
რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ინფორმაციით, პანაშვიდს დაესწრნენ სასულიერო პირები შემდეგი კონფესიებიდან:
  • ლათინ კათოლიკეთა კავკასიის სამოციქულო ადმინისტრაცია;
  • სომეხთა სამოციქულო ეკლესიის საქართველოს ეპარქია;
  • საქართველოს ებრაელთა კავშირი;
  • საქართველოს მუსლიმთა სამმართველო;
  • თბილისის საერთაშორისო ბაპტისტური ეკლესია;
  • საქართველოს ქრისტიან-ბაპტისტთა ეკლესიების გაერთიანება;
  • საქართველოს ევანგელურ-ლუთერული ეკლესია;
  • საქართველოს ევანგელურ-პროტესტანტული ეკლესია;
  • საქართველოს სახარების რწმენის ეკლესია;
  • საქართველოს ეზიდთა სასულიერო საბჭოს;
  • საქართველოში „ხსნის არმია”.

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქს, ილია მეორე ხვალ 22 მარტს სიონში დაკრძალავენ. ის 17 მარტს, საღამოს, საავადმყოფოში გარდაიცვალა.

გვიან ღამით ის ჯერ ჩაფიძის გულის ცენტში, შემდეგ კი კავკასიის მედიცინის ცენტრში გადაიყვანეს, სადაც რეანიმაციულ განყოფილებაში მოათავსეს. ექიმების თქმით, მას კუჭიდან სისხლდენა აღენიშნებოდა. მთელი დღის განმავლობაში მედიკოსები ამბობდნენ, რომ პატრიარქის მდგომარეობა იყო სტაბილურად მძიმე. მისი სხვა ქვეყანაში გადაყვანა არ განიხილებოდა, თუმცა დადასტურდა ინფორმაცია თურქეთიდან ექიმის ჩამოყვანის შესახებ. საღამოს საათებში გავრცელდა ინფორმაცია მდგომარეობის კიდევ უფრო დამძიმების შესახებ, დაახლოებით 23:00 საათისთვის კი მისმა მოსაყდრემ, მიტროპოლიტმა შიო მუჯირმა საზოგადოებას პატრიარქის გარდაცვალების შესახებ ამცნო.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

