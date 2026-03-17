"ელოდებიან ძალიან გავლენიან ექიმს, ან ექიმების ჯგუფს საზღვარგარეთიდან" – დეკანოზი თათარაშვილი პატრიარქზე

17 მარტი, 2026 •
“ელოდებიან ძალიან გავლენიან ექიმს, ან ექიმების ჯგუფს საზღვარგარეთიდან” – დეკანოზი თათარაშვილი პატრიარქზე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დეკანოზ თეიმურაზ თათარაშვილის ინფორმაციით, კათოლიკოს-პატრიარქის, ილია მეორის მკურნალობის პროცესში უცხოელი ექიმები ჩაერთვებიან. დეკანოზმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ ამის შესახებ მკურნალმა ექიმებმა უთხრეს სასულიერო პირებს.

“მედპერსონალი შეხვდა საზოგადოებას, სადაც იყვნენ როგორც სასულიერო პირები, აგრეთვე საერო ადამიანები, და განაცხადეს, რომ მდგომარეობა, სამწუხაროდ, არცთუ ისე სახარბიელოა. თუმცა მათ ხელთ არსებული ყველა სამედიცინო თუ ადამიანური რესურსი განკურნების [პროცესში]. ამავდროულად, მათ დაადასტურეს, რომ ელოდებიან ძალიან გავლენიან ექიმს, ან ექიმების ჯგუფს საზღვარგარეთიდან, რომლებიც მოდიან საქართველოში, რათა მათ თავიანთი გამოცდილებით კიდევ ერთხელ შეხედონ არსებულ სიტუაციას და თავიანთი სიტყვა თქვან ამ მდგომარეობასთან დაკავშირებით.

იქ იყო მინისტრიც და აქამდე თუ იყო საეჭვო, რომ მოდიან თუ არა, ახლა ჩვენ შეგვიძლია მათზე დაყრდნობით ვთქვათ … მათ თვითონვე განაცხადეს, რომ ელოდებიან, რომ ჩართონ”, – განაცხადა დეკანოზმა თეიმურაზ თათარაშვილმა.

უფრო ადრე მიხეილ სარჯველაძემ განაცხადა, რომ საჭიროების შემთხვევაში სამინისტრო უზრუნველყოფს უცხოელი სპეციალისტების ჩამოყვანას საქართველოში. სარჯველაძის თქმით, ამ ეტაპზე არ განიხილება თავად პატრიარქის გადაყვანა უცხოეთში.

“უცხოეთში წაყვანასთან დაკავშირებული საკითხი არ განიხილება არსებული მდგომარეობის მხედველობაში მიღებით. რაც შეეხება უცხოელი ექიმის ჩამოყვანას, როგორც და რა წამსაც დადგება ასეთი საჭიროება, ბუნებრივია, რომ იქნება უზრუნველყოფილი”, – განაცხადა სარჯველაძემ.

რამდენიმე წუთის წინ პროსახელისუფლებო ტელეკომპანია იმედმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ილია მეორის მკურნალობის პროცესში თურქეთიდან ჩამოსული ექიმი ჩაერთვება.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

Tegeta Truck & Bus ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის საერთაშორისო გამოფენაზე MAN-ის ახალი თაობის სატვირთო ავტომობილით წარდგა 17.03.2026
ჟურნალისტ მარიამ ძიძარიას პროცესი დაუნიშნეს მოსამართლე კაპანაძესთან 17.03.2026
დედოფლისწყაროში მსხვილფეხა საქონელს ცოფი დაუდასტურდა – სეს 17.03.2026
Young Lions Georgia 2026 – შესაძლებლობა ახალი თაობის შემოქმედებისთვის 17.03.2026
“ელოდებიან ძალიან გავლენიან ექიმს, ან ექიმების ჯგუფს საზღვარგარეთიდან” – დეკანოზი თათარაშვილი პატრიარქზე 17.03.2026
“ელოდებიან ძალიან გავლენიან ექიმს, ან ექიმების ჯგუფს საზღვარგარეთიდან” – დეკანოზი თათარაშვილი პატრიარქზე
ისრაელი აცხადებს, რომ ირანის „დე ფაქტო ლიდერი“ ალი ლარიჯანი მოკლა 17.03.2026
იმყოფება რამდენიმე მედიკამენტზე გულის მუშაობის და წნევის შესანარჩუნებლად – კალოიანი ილია მეორეზე 17.03.2026
6 წლამდე ავტომობილების განბაჟებაც ძვირდება 17.03.2026
