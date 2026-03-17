ილია მეორე საავადმყოფოში გადაიყვანეს, ის რეანიმაციულ განყოფილებაშია

მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქი ილია მეორე კავკასიის მედიცინის ცენტრშია გადაყვანილი. ის რეანიმაციული განყოფილებაშია მოთავსებული.
ექიმის თქმით, ის კლინიკაში კუჭიდან მასიური სისხლდენით შეიყვანეს და უკვე ჩაუტარდა სამედიცინო მანიპულაციები:
“მდგომარეობა საყურადღებოა, ჰემოდინამიკა არასტაბილური გვაქვს”, – აცხადებენ კლინიკაში.
კლინიკაში იმყოფებოდნენ მამუკა მდინარაძე და მიხეილ სარჯველაძე – ამის ამსახველი ვიდეო “იმედმა” გაავრცელა.
სარჯველაძის თქმით, “ასაკის და ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით ვითარება მარტივი არ არის”.
კლინიკაში იკრიბებიან სასულიერო პირებიც.