ზუგდიდის აქციების მედროშეს წლამდე პატიმრობა ემუქრება – აქტივისტი

19 მარტი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ზუგდიდელ აქტივისტს და აქციების მედროშეს შალვა ესართიას წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ამ ინფორმაციას მისი თანამებრძოლი, მარიამ სიჭინავა ავრცელებს.

ესართია ორი დღის წინ, 17 მარტს, ადმინისტრაციული წესით დააკავეს. სიჭინავას გავრცელებულ კადრებში ჩანს, რომ ესართიას რამდენიმე პოლიციელი ძალის გამოყენებით სვამს მანქანაში. მაშინ, ნეტგაზეთს შინაგან საქმეთა სამინისტროში უთხრეს, რომ ესართია 173-ე მუხლის საფუძველზე – პოლიციელისადმი დაუმორჩილებლობისთვის დააკავეს.

როგორც სიჭინავა წერს, ორი დღის შემდეგ გაირკვა, რომ მას ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსით აქვს წარდგენილი: 353-ე ტერცია მუხლის მიხედვით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 173-ე მუხლის მესამე ნაწილით სახდელდადებული პირის მიერ იმავე მუხლის კიდევ ერთხელ დარღვევა ისჯება 1 წლამდე პატიმრობით.

შალვა ესართია 173-ე მუხლით – პოლიციელის დაუმორჩილებლობა – მესამედ დააკავეს. პირველად 2025 წლის იანვარში, მეორედ – 2025 წლის დეკემბერში და ბოლოს 2026 წლის მარტში. პირველ ჯერზე ის 3000 ლარით დააჯარიმეს, მეორედ – 7-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს, მესამე დაკავების შემდეგ კი უკვე სისხლს სამართლის წესით წარუდგინეს ბრალი.

ამავე თემაზე:

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

რუმინეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქი საქართველოს უსამძიმრებს

სამძიმარს ვუცხადებ ქართველ ხალხს ილია მეორის გარდაცვალების გამო – გერმანიის ელჩი

მუსლიმთა სამმართველო: ვუსამძიმრებთ საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას პატრიარქის გარდაცვალებას

სამძიმარს ვუცხადებ და ლოცვას ვუგზავნი ქართველ ხალხს – ვატიკანის ყოფილი ელჩი საქართველოში

აშშ-ის საელჩოს განმარტება $15 ათასამდე სავიზო გარანტიებზე 19.03.2026
აშშ-ის საელჩოს განმარტება $15 ათასამდე სავიზო გარანტიებზე
სომხეთს პატრიარქს უნდა ჩამოსვლა, თუ გამოუშვებენ, ჩამოვა – მიტროპოლიტი ფაჩუაშვილი 19.03.2026
სომხეთს პატრიარქს უნდა ჩამოსვლა, თუ გამოუშვებენ, ჩამოვა – მიტროპოლიტი ფაჩუაშვილი
34 576-მა ყარაბაღელმა სომხეთის მოქალაქეობა მიიღო – ერევანი 19.03.2026
34 576-მა ყარაბაღელმა სომხეთის მოქალაქეობა მიიღო – ერევანი
ზუგდიდის აქციების მედროშეს წლამდე პატიმრობა ემუქრება – აქტივისტი 19.03.2026
ზუგდიდის აქციების მედროშეს წლამდე პატიმრობა ემუქრება – აქტივისტი
ზახაროვა “ოცნების” მთავრობას “საინტერესო სპორტულ თამაშში” ეპატიჟება 19.03.2026
ზახაროვა “ოცნების” მთავრობას “საინტერესო სპორტულ თამაშში” ეპატიჟება
ჰელსინკის კომისია აშშ-ის მთავრობას მოუწოდებს, გამოიყენოს სანქციები, რათა ყურადღება მიექცეს მოსკოვის მექანიზმის რეკომენდაციებს 19.03.2026
ჰელსინკის კომისია აშშ-ის მთავრობას მოუწოდებს, გამოიყენოს სანქციები, რათა ყურადღება მიექცეს მოსკოვის მექანიზმის რეკომენდაციებს
საქართველოს მოქალაქეებს აშშ-ის ვიზის მისაღებად $15 000-მდე დეპოზიტი მოეთხოვებათ 18.03.2026
საქართველოს მოქალაქეებს აშშ-ის ვიზის მისაღებად $15 000-მდე დეპოზიტი მოეთხოვებათ
ილია მეორის მმართველობის ხუთი მახასიათებელი | მოსაზრება 18.03.2026
ილია მეორის მმართველობის ხუთი მახასიათებელი | მოსაზრება