დააკავეს ზუგდიდელი აქტივისტი შალვა ესართია.
ესართიას დაკავების კადრებს ზუგდიდის უწყვეტი პროევროპული აქციების მონაწილემ, მარიამ სიჭინავამ გაავრცელა. კადრებში ჩანს, რომ ესართიას რამდენიმე პოლიციელი ძალით სვამს მანქანაში. ისინი არ განმარტავენ დაკავების საფუძველს.
ნეტგაზეთი დეტალების დასაზუსტებლად შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაუკავშირდა. უწყებაში ამბობენ, რომ ესართია დააკავეს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 173-ე მუხლის საფუძლევზე, პოლიციელისადმი დაუმორჩილებლობის მიზეზით.
აღნიშნული მუხლი ითვალისიწნებს ჯარიმას 2000-დან 5000 ლარამდე, ან პატიმრობას 60 დღემდე ვადით.