ახალი ამბები

დააკავეს ზუგდიდელი აქტივისტი შალვა ესართია

17 მარტი, 2026 •
დააკავეს ზუგდიდელი აქტივისტი შალვა ესართია
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დააკავეს ზუგდიდელი აქტივისტი შალვა ესართია.

ესართიას დაკავების კადრებს ზუგდიდის უწყვეტი პროევროპული აქციების მონაწილემ, მარიამ სიჭინავამ გაავრცელა. კადრებში ჩანს, რომ ესართიას რამდენიმე პოლიციელი ძალით სვამს მანქანაში. ისინი არ განმარტავენ დაკავების საფუძველს.

ნეტგაზეთი დეტალების დასაზუსტებლად შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაუკავშირდა. უწყებაში ამბობენ, რომ ესართია დააკავეს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 173-ე მუხლის საფუძლევზე, პოლიციელისადმი დაუმორჩილებლობის მიზეზით.

აღნიშნული მუხლი ითვალისიწნებს ჯარიმას 2000-დან 5000 ლარამდე, ან პატიმრობას 60 დღემდე ვადით.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

სამძიმარს ვუცხადებ ქართველ ხალხს ილია მეორის გარდაცვალების გამო – გერმანიის ელჩი 18.03.2026
სამძიმარს ვუცხადებ ქართველ ხალხს ილია მეორის გარდაცვალების გამო – გერმანიის ელჩი
მუსლიმთა სამმართველო: ვუსამძიმრებთ საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასა პატრიარქის გარდაცვალებას 18.03.2026
მუსლიმთა სამმართველო: ვუსამძიმრებთ საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასა პატრიარქის გარდაცვალებას
სამძიმარს ვუცხადებ და ლოცვას ვუგზავნი ქართველ ხალხს – ვატიკანის ყოფილი ელჩი საქართველოში 18.03.2026
სამძიმარს ვუცხადებ და ლოცვას ვუგზავნი ქართველ ხალხს – ვატიკანის ყოფილი ელჩი საქართველოში
პატრიარქის გარდაცვალების გამო, საქართველოში გლოვა გამოცხადდა 17.03.2026
პატრიარქის გარდაცვალების გამო, საქართველოში გლოვა გამოცხადდა
უდიდესი დანაკარგია მსოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის – მიტროპოლიტი შიო პატრიარქის გარდაცვალებაზე 17.03.2026
უდიდესი დანაკარგია მსოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის – მიტროპოლიტი შიო პატრიარქის გარდაცვალებაზე
გარდაიცვალა საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია II 17.03.2026
გარდაიცვალა საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია II
დააკავეს ზუგდიდელი აქტივისტი შალვა ესართია 17.03.2026
დააკავეს ზუგდიდელი აქტივისტი შალვა ესართია
Tegeta Truck & Bus ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის საერთაშორისო გამოფენაზე MAN-ის ახალი თაობის სატვირთო ავტომობილით წარდგა 17.03.2026
Tegeta Truck & Bus ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის საერთაშორისო გამოფენაზე MAN-ის ახალი თაობის სატვირთო ავტომობილით წარდგა