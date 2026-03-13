ახალი ამბები

აშშ-მა რუსული ნავთობის შესყიდვაზე სანქციები 30 დღით შეაჩერა

13 მარტი, 2026
აშშ-მა რუსული ნავთობის შესყიდვაზე სანქციები 30 დღით შეაჩერა
აშშ-მა 30-დღიანი შეღავათი დააწესა ქვეყნებისთვის, რათა შეიძინონ სანქცირებული რუსული ნავთობი და ნავთობპროდუქტები, რომლებიც ამჟამად ზღვაშია ჩარჩენილი.

ამის შესახებ შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა სკოტ ბესენტმა განაცხადა.

„არსებული მარაგების გლობალური მასშტაბის გასაზრდელად, აშშ-ის ხაზინა დროებით ავტორიზაციას აძლევს ქვეყნებს, რათა მათ ზღვაში ჩარჩენილი რუსული ნავთობი შეიძინონ. ეს ვიწროდ მორგებული, მოკლევადიანი ზომა მხოლოდ ტრანზიტში მყოფ ნავთობზე ვრცელდება და მნიშვნელოვან ფინანსურ სარგებელს არ მოუტანს რუსეთის მთავრობას, რომელიც თავისი ენერგეტიკული შემოსავლების უმეტეს ნაწილს მოპოვების ადგილზე დარიცხული გადასახადებიდან იღებს“, — განაცხადა ბესენტმა.

ირანში ომის და ჰორმუზის სრუტის ფაქტობრივი ჩაკეტვის შედეგად, ბრენტი ნავთობის ფასმა, 2022 წლის აგვისტოს შემდეგ პირველად, ბარელზე 100 დოლარს გადააჭარბა, რამაც ტრამპის ადმინისტრაციის მიერ რუსული ნავთობზე დაწესებული სანქციების დროებითი შემსუბუქება მოჰყვა.

11 მარტს საერთაშორისო ენერგეტიკის სააგენტომ (IEA) მარაგებიდან გამოათავისუფლა 400 მილიონი ბარელი ნავთობი.

00 მილიონი ბარელი ნავთობი დაახლოებით იმ რაოდენობას უდრის, რასაც მსოფლიო ოთხი დღის განმავლობაში მოიხმარს, ან იმ მოცულობას, რომელიც ჩვეულებრივ პირობებში ჰორმუზის სრუტეში დაახლოებით 20 დღის განმავლობაში გადის.

ჰორმუზის კრიზისის საპასუხოდ, IEA-მ 400 მლნ ბარელი ნავთობი გამოათავისუფლა

ინტერნეტის აუხსნელი გათიშვა მოსკოვში – რას ტესტავს კრემლი?
ტყუილებზე დაფუძნებულია და დიდი ფასეულობა არ აქვს – შარმანაშვილი „მოსკოვის მექანიზმის“ ანგარიშზე
აშშ-მა რუსული ნავთობის შესყიდვაზე სანქციები 30 დღით შეაჩერა
ორი პირი დააკავეს პირადი ცხოვრების კადრების გავრცელებისთვის, რის შემდეგაც კაცმა თავი მოიკლა
ღუდუშაურმა დანაშაული აღიარა და ხელი ჯუანშერ ბურჭულაძეს დაადო
ვინ არის ივანიშვილზე მდიდარი ქართველი
ეუთოს 24 წევრი ქვეყნის ხუთი მოწოდება “ქართული ოცნების” მიმართ
შეხვედრა კალაძესა და უკრაინის საქმეთა დროებით რწმუნებულს შორის