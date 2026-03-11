ახალი ამბები

ჰორმუზის კრიზისის საპასუხოდ, IEA-მ 400 მლნ ბარელი ნავთობი გამოათავისუფლა

11 მარტი, 2026 •
ჰორმუზის კრიზისის საპასუხოდ, IEA-მ 400 მლნ ბარელი ნავთობი გამოათავისუფლა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საერთაშორისო ენერგეტიკის სააგენტო (IEA) აცხადებს, რომ გამოათავისუფლებს 400 მილიონი ბარელ ნავთობს საერთაშორისო ბაზარზე იმ მიწოდების კრიზისის დასაკომპენსირებლად, რაც ჰორმუზის სრუტის „ფაქტობრივი დახურვის“ გამო შეიქმნა.

გადაწყვეტილება ერთხმად მიიღო სააგენტოს 32-მა წევრმა ქვეყანამ, რომელთა შორის არიან აშშ და დიდი ბრიტანეთი.

საერთაშორისო ენერგეტიკის სააგენტომ განაცხადა, რომ ეს არის საგანგებო ნავთობის მარაგების ყველაზე მასშტაბური გამოთავისუფლება ისტორიაში.

„ნავთობის ბაზარზე არსებული გამოწვევები მასშტაბით უპრეცედენტოა, ამიტომ ძალიან მიხარია, რომ IEA-ის წევრმა ქვეყნებმა უპასუხეს უპრეცედენტო ზომის ერთობლივი საგანგებო მოქმედებით“, — განაცხადა IEA-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ფათიჰ ბიროლმა.

ეს მეექვსე შემთხვევაა, როდესაც სააგენტომ კოორდინირებული გადაწყვეტილებით ნავთობის მარაგები გამოუშვა. მსგავსი ნაბიჯი ადრე გადადგა 1991, 2005, 2011 წლებში და ორჯერ — 2022 წელს.

BBC-ის თანახმად, 400 მილიონი ბარელი ნავთობი დაახლოებით იმ რაოდენობას უდრის, რასაც მსოფლიო ოთხი დღის განმავლობაში მოიხმარს, ან იმ მოცულობას, რომელიც ჩვეულებრივ პირობებში ჰორმუზის სრუტეში დაახლოებით 20 დღის განმავლობაში გადის.

სააგენტო ასევე აღნიშნავს, რომ მის წევრ ქვეყნებს აქვთ 1.2 მილიარდ ბარელზე მეტი საგანგებო მარაგი, ხოლო დამატებით 600 მილიონი ბარელი ინდუსტრიული მარაგი მთავრობის ვალდებულებების საფუძველზე.

ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს, რაც სამი კომერციული გემი დაზიანდა „უცნობი ჭურვებით“ ჰორმუზის სრუტეში — არხში, რომელიც გლობალური გადაზიდვებისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია.

მანამდე აშშ-მა განაცხადა, რომ რეგიონში 16 ირანული ნაღმდამგები გემი გაანადგურეს.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

    ადვოკატების ცნობით, სინდისის პატიმრები ტარაკნებიან კარცერში გადაიყვანეს

    ჩინეთის მოქალაქემ, ე.წ. თაღლითური პირამიდის გამოყენებით, საქართველოში 394 853 ლარი მიითვისა – პროკურატურა

    “ეს არის ძალიან მაგარი უნივერსიტეტის დახურვის პროცესი” – სააკაშვილი ე.წ. პიჯაკების საქმეზე

    “ისრაელის გვერდით ვდგავართ” – გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იერუსალიმში ჩავიდა

    რა წერია ევროპარლამენტის რეზოლუციის პროექტში პოლიტპატიმრების შესახებ 11.03.2026
    რა წერია ევროპარლამენტის რეზოლუციის პროექტში პოლიტპატიმრების შესახებ
    ჰორმუზის კრიზისის საპასუხოდ, IEA-მ 400 მლნ ბარელი ნავთობი გამოათავისუფლა 11.03.2026
    ჰორმუზის კრიზისის საპასუხოდ, IEA-მ 400 მლნ ბარელი ნავთობი გამოათავისუფლა
    კრეტაზე დაკავებული საქართველოს მოქალაქე ირანში სწავლობდა – „მონიტორი“ 11.03.2026
    კრეტაზე დაკავებული საქართველოს მოქალაქე ირანში სწავლობდა – „მონიტორი“
    ირანის ელჩმა დაადასტურა, რომ მოჯთაბა ხამენეი დაშავებულია 11.03.2026
    ირანის ელჩმა დაადასტურა, რომ მოჯთაბა ხამენეი დაშავებულია
    საქართველოში მიწისძვრა მოხდა 11.03.2026
    საქართველოში მიწისძვრა მოხდა
    ფაშინიანი: სომხეთსა და ევროკავშირს ურთიერთობები ახალ დონეზე აჰყავს 11.03.2026
    ფაშინიანი: სომხეთსა და ევროკავშირს ურთიერთობები ახალ დონეზე აჰყავს
    დასანქცირების შემდეგ, “იმედი” და POSTV საკუთარ მასალებს ახალშექმნილი გვერდებიდან არეკლამებენ – ISFED 11.03.2026
    დასანქცირების შემდეგ, “იმედი” და POSTV საკუთარ მასალებს ახალშექმნილი გვერდებიდან არეკლამებენ – ISFED
    ჯიუტი ქალები შეუძლებელს შეძლებენ – თიბისი მარტს ქალების შთამაგონებელ ისტორიებს უძღვნის 11.03.2026
    ჯიუტი ქალები შეუძლებელს შეძლებენ – თიბისი მარტს ქალების შთამაგონებელ ისტორიებს უძღვნის