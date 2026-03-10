ახალი ამბები

რუსეთის “მოქალაქეების დასაცავად” არმიას უფლება ექნება, ქვეყნის საზღვრებს გარეთ იმოქმედოს – კანონპროექტი რუსეთში
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საკანონმდებლო საქმიანობის შესახებ რუსეთის სამთავრობო კომისიამ შეიმუშავა კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც, რუსეთის არმიას უფლება ექნება, იმოქმედოს ქვეყნის საზღვრებს გარეთ “მოქალაქეების დაცვის” საბაბით. ინფორმაციას გამოცემა “დოჟდი” ავრცელებს.

კანონპროექტის ინიციატორი რუსეთის თავდაცვის სამინისტროა. კანონპროექტის განმარტებით ბარათში ნათქვამია, რომ რუსეთის არმიას სხვა ქვეყანაში მოქმედების უფლება ექნება იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთი ჩათვლის, რომ ამ ქვეყანაში უსაფუძვლოდ დააკავეს ან დაიწყეს სისხლისსამართლებრივი დევნა რუსეთის მოქალაქის წინააღმდეგ.

კანონი გავრცელდება ისეთ შემთხვევებზე, როცა რუსეთის მოქალაქეების შესახებ გადაწყვეტილება მიღებული იქნება სხვა ქვეყნის სასამართლოს, ან იმ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, რომლებსაც რუსეთი არ აღიარებს.

რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ შეიმუშავა კანონპროექტი, რომლითაც რუსულ არმიას ქვეყნის საზღვრებს გარეთაც ექნება მოქმედების უფლება “მოქალაქეების დასაცავად”

უსაფრთხოების შესახებ ამჟამად მოქმედი ფედერალური კანონის მიხედვით, რუსეთის არმიის მოქმედების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ვლადიმერ პუტინი.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ჰეშბანკი და Visa სტრატეგიულ პარტნიორობას იწყებენ: ახალი ეტაპი ციფრული საბანკო სერვისების განვითარებაში

მდინარაძე ვიცე-პოლკოვნიკი გახდა

აზერბაიჯანმა ირანს ჰუმანიტარული დახმარება გაუგზავნა

რუსულ კანონის აღსრულებაზეც უფლებამოსილი იქნება აუდიტის სამსახური

