ჰეშბანკი და Visa სტრატეგიულ პარტნიორობას იწყებენ: ახალი ეტაპი ციფრული საბანკო სერვისების განვითარებაში

10 მარტი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებულმა ციფრულმა ბანკმა, ჰეშბანკმა, ციფრული გადახდების მსოფლიო ლიდერ Visa-სთან სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ განაცხადა.

პარტნიორობის მიზანია ტექნოლოგიურ შესაძლებლობებზე დაფუძნებული, თანამედროვე და მოქნილი ფინანსური სერვისების უფრო  მეტად გაფართოება.

ჰეშბანკის ციფრული პლატფორმის მეშვეობით მომხმარებლებისთვის ხელმისაწვდომია ინოვაციური სერვისები:

  • Welcome ბონუსი: აპლიკაციაში რეგისტრაციისთანავე, მომხმარებელს საჩუქრად 10 ლარის ღირებულების ბიტკოინი დაერიცხება;
  • Hashback: ექსკლუზიური ქეშბექი ბიტკოინში, ბარათით შესრულებულ ყოველ გადახდაზე;
  • ციფრული აქტივები: კრიპტოოპერაციების შესრულების შესაძლებლობა მოქმედ რეგულაციებთან სრულ შესაბამისობაში;
  • კონვერტაცია: საუკეთესო საბაზრო კურსთან მიახლოებული პირობები ვალუტის გადაცვლისას;
  • საერთაშორისო გადარიცხვები: სწრაფი, მარტივი და იაფი ფულადი გადარიცხვები გლობალური ქსელების მეშვეობით;
  • „ჭკვიანი“ ანაბარი: მოქნილი პირობები და თანხის გატანის შესაძლებლობა დაგროვილი სარგებლის დაკარგვის გარეშე.

„საერთაშორისო საგადახდო სქემასთან პარტნიორობა ჩვენი ციფრული ბანკინგის სტრატეგიის მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ჩვენი მიზანია მომხმარებელს შევთავაზოთ სწრაფი, მარტივი და უსაფრთხო ფინანსური სერვისები, რომლებიც თანამედროვე ციფრული ეკონომიკის საჭიროებებს უპასუხებს და  მათ ყოველდღიურ ფინანსურ გამოცდილებას აუმჯობესებს “,  — აღნიშნავს ჰეშბანკის გენერალური დირექტორი, გოგა ჩანადირი.

„მოხარულები ვართ, რომ მხარს ვუჭერთ ჰეშბანკის ხედვას საქართველოში თანამედროვე საბანკო სერვისების განვითარების შესახებ. Visa-ს გლობალური ქსელისა და უსაფრთხოების სისტემების გაერთიანება ინოვაციურ ლოკალურ პლატფორმასთან მომხმარებლისთვის რეალურ სარგებელს ქმნის. დარწმუნებული ვარ, ეს პარტნიორობა კიდევ უფრო გააძლიერებს საქართველოს პოზიციას  ციფრული ფინანსების განვითარების გზაზე“,  — აცხადებს დიანა კიღურაძე, Visa-ს რეგიონული მენეჯერი კავკასიასა და მოლდოვაში.

ჰეშბანკის შესახებ: სს ჰეშბანკი არის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული ციფრული ბანკი. კომპანია საქმიანობს საქართველოს კანონმდებლობისა და რეგულაციების შესაბამისად და ორიენტირებულია ინოვაციური ციფრული საბანკო სერვისების განვითარებაზე. გაიგე მეტი: www.hashbank.ge

Visa-ს შესახებ: Visa (NYSE: V) ციფრული გადახდების მსოფლიო ლიდერია, რომელიც 200-ზე მეტ ქვეყანასა და ტერიტორიაზე ხელს უწყობს ტრანზაქციების განხორციელებას მომხმარებლებს, სავაჭრო ობიექტებს, ფინანსურ ინსტიტუტებსა და სამთავრობო უწყებებს შორის. ჩვენი მისიაა, მსოფლიო ყველაზე ინოვაციური, საიმედო და უსაფრთხო საგადახდო ქსელის მეშვეობით დავაკავშიროთ, რაც ადამიანებს, ბიზნესებსა და ეკონომიკას განვითარების შესაძლებლობას აძლევს. ჩვენ გვჯერა, რომ ყველასთვის ხელმისაწვდომი ფინანსური სისტემა ეკონომიკური გაძლიერების საუკეთესო გზა და ფინანსების მომავლის საფუძველია. გაიგე მეტი: www.visa.com.ge

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

