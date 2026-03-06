ახალი ამბები

ფინეთი ქვეყნის ტერიტორიაზე ბირთვული იარაღის განთავსების შესაძლებლობას განიხილავს

6 მარტი, 2026 •
ფინეთი ქვეყნის ტერიტორიაზე ბირთვული იარაღის განთავსების შესაძლებლობას განიხილავს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ფინეთი გეგმავს, რომ მოხსნას ათწლეულებით ადრე დაწესებული აკრძალვა მის ტერიტორიაზე ბირთვული იარაღის ფლობის შესახებ. ფინეთის მთავრობის თქმით, ეს ქვეყანას მეტად დააახლოებს ნატოს შეკავების პოლიტიკასთან.

ფინეთის თავდაცვის მინისტრმა, ანტი ჰაკანენმა განაცხადა, რომ გარემოება ფინეთისა და ზოგადად ევროპის უსაფრთხოების თვალსაზრისით „ფუნდამენტურად შეიცვალა“ მას შემდეგ, რაც რუსეთმა უკრაინაში სრულმასშტაბიანი ომი გააჩაღა 2022 წელს.

2023 წელს რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეების ფონზე და ნატოს წევრობისთვის ფინეთმა უარი თქვა სამხედრო ნეიტრალიტეტზე, რაც ათწლეულებს ითვლის. 1987 წლის აქტით ფინეთში იკრძალება ბირთვული იარაღის იმპორტი, წარმოება, ფლობა და განთავსება, ომის დროსაც კი.

ჰაკანენის თქმით, მთავრობის ახალი ინიციატივა ამ აკრძალვის მოხსნის შესახებ შესაძლებელს გახდის „ბირთვული იარაღის შემოტანას ფინეთში, ტრანსპორტირებას, ფლობას, თუ ეს დაკავშირებული იქნება ფინეთის სამხედრო თავდაცვასთან“.

„ცვლილება აუცილებელია ფინეთის, როგორც ალიანსის წევრის, თავდაცვის გასაძლიერებლად, ნატოს შეკავების პოლიტიკაში სრულფასოვანი ჩართულობისა და კოლექტიური თავდაცვისთვის“, — განაცხადა მინისტრმა 5 მარტს.

ფინეთის მთავრობის ინიციატივა მოითხოვს, რომ ცვლილებები შევიდეს ბირთვული ენერგიის შესახებ აქტში და ასევე სისხლის სამართლის კოდექსში.

ფინეთის მმართველი მემარჯვენე კოალიცია, რომელიც პარლამენტში უმრავლესობას ფლობს, აცხადებს, რომ ოფიციალურ წარდგენამდე საკითხზე 2 აპრილამდე კონსულტაციები გაიმართება.

ფინეთი 2023 წლის აპრილში ნატოს 31-ე ქვეყანა გახდა. 2024 წელს ნატოს შეუერთდა ფინეთის მეზობელი შვედეთიც. ამის შემდეგ ნატოს სამხედრო წარმომადგენლობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა არქტიკისა და ბალტიის ზღვის აუზებში, აღმოსავლეთის ფლანგზე, რაც უკან დახევის ტოლფასია პუტინის რუსეთისთვის.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ისრაელმა განაცხადა, რომ ბეირუთში „ფართომასშტაბიანი დარტყმების ტალღა“ დაიწყო

ბრიტანული სანქციების გაგრძელება: ბარონესამ UK-ის მთავრობას კითხვებით მიმართა

კალაძე პირდაპირი მნიშვნელობით მემუქრება, თუმცა ამის არ მეშინია – ხიდაშელი

სენატორმა სტივ დეინსმა სენატის არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი თქვა

„საზიანო, ბუნდოვანი, შეუთავსებელი“ — ეუთო/ოდირი „ოცნების“ ახალ კანონებზე 07.03.2026
„საზიანო, ბუნდოვანი, შეუთავსებელი“ — ეუთო/ოდირი „ოცნების“ ახალ კანონებზე
ბაქოს ცნობით, იგეგმებოდა ტერაქტი ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენის წინააღმდეგ 06.03.2026
ბაქოს ცნობით, იგეგმებოდა ტერაქტი ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენის წინააღმდეგ
ფინეთი ქვეყნის ტერიტორიაზე ბირთვული იარაღის განთავსების შესაძლებლობას განიხილავს 06.03.2026
ფინეთი ქვეყნის ტერიტორიაზე ბირთვული იარაღის განთავსების შესაძლებლობას განიხილავს
ჟურნალისტებს, რომლებიც აქციას აშუქებდნენ, შსს გზის ხელოვნურად „გადაკეტვას“ ედავება 06.03.2026
ჟურნალისტებს, რომლებიც აქციას აშუქებდნენ, შსს გზის ხელოვნურად „გადაკეტვას“ ედავება
როგორ ეხმარება რუსეთი ირანს ომში — Washington Post 06.03.2026
როგორ ეხმარება რუსეთი ირანს ომში — Washington Post
საქართველოს შერჩა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის მხოლოდ სახელი – კალასი და კოსი 06.03.2026
საქართველოს შერჩა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის მხოლოდ სახელი – კალასი და კოსი
საქართველოს დიპლომატიური პასპორტების მფლობელთათვის უვიზო მიმოსვლა შეჩერებულია 06.03.2026
საქართველოს დიპლომატიური პასპორტების მფლობელთათვის უვიზო მიმოსვლა შეჩერებულია
„პუბლიკის“ ჟურნალისტებისთვის ხელშეშლაში ბრალდებულ პირებს გირაო შეუფარდეს 06.03.2026
„პუბლიკის“ ჟურნალისტებისთვის ხელშეშლაში ბრალდებულ პირებს გირაო შეუფარდეს