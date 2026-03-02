დღეს, როგორც არასოდროს, გვჭირდება ამ ტიპის ერთობა – ზურაბიშვილი ოპოზიციის ერთობაზე

ახალი ამბები

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის, სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით, დღეს, როგორც არასდროს,  ოპოზიციური ძალების ერთიანობა საჭიროა.

ასე გამოეხმაურა სალომე ზურაბიშვილი ოპოზიციური პარტიების მიერ ერთობის შესახებ დაანონსებულ განცხადებას.

„დღეს, როგორც არასოდროს, გვჭირდება ამ ტიპის ერთობა. ყველა ხაზს უსვამს, რომ ეს არ არის ერთიანობა. ცხადია, არავინ არ გადაიქცევა ახლა ერთ პარტიად და არავის არ სჭირდება ერთპარტიული ფორმის ერთიანობა და გაერთიანება. მაგრამ ამ ქვეყანას ძალიან სჭირდება, რომ მთლიანად საზოგადოება შეიკრას. დღეს უკვე ერთ მხარეს არის საზოგადოება, მეორე მხარეს არის ის ძალაუფლება, რომელიც დღეს უფრო და უფრო ვიწროვდება. ამ საზოგადოების ერთობას სჭირდება პარტიების ერთობა, სჭირდება ასევე იმ აქტივისტების, იმ პროტესტის ხალხის [ერთობა]. ეს 11 რაინდი [სინდისის პატიმრები] არიან, პირველ რიგში, სწორედ სათავეში ამ მოძრაობის და ყველა, ვინც არის ჩართული ამ მოძრაობაში. ეს უნდა იყოს ძალიან დიდი ერთობა, რომელიც დაისახავს მიზნად ცვლილებას და როგორც ჩვენ ვხედავთ, ჩვენს ირგვლივ და მთელ მსოფლიოში, ცვლილებების დრო მოდის“, – განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა.

დღეს, 2 მარტს, პროდასავლური ოპოზიციური პარტიები ერთობის შესახებ განცხადების გააკეთებენ. როგორც ცნობილია, ოპოზიციურ ერთობას არ შეუერთდებიან პარტიები „ლელო“ და „გახარია საქართველოსთვის“.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ლიბანმა ჰეზბოლას საქმიანობა უკანონოდ გამოაცხადა 02.03.2026
დღეს, როგორც არასოდროს, გვჭირდება ამ ტიპის ერთობა – ზურაბიშვილი ოპოზიციის ერთობაზე 02.03.2026
წესით, არჩევნები 2028-მდე არაა, რატომ გახდა საჭირო კოდექსში ცვლილებები? – ნატროშვილი 02.03.2026
ელჩის ცნობით, თბილისში, ირანის საკონსულოს ფანჯრის ჩამსხვრევისთვის ერთი ადამიანი დააკავეს 02.03.2026
ქუვეითში სამი ამერიკული F-15 ჩამოვარდა 02.03.2026
სასამართლომ უკანონოდ ცნო გაფიცვის გამო ოპერის თეატრიდან თანამშრომლების გათავისუფლება – პროფკავშირები 02.03.2026
UK, საფრანგეთი და გერმანია მზად არიან, ირანის წინააღმდეგ „თავდაცვითი ზომები“ მიიღონ 02.03.2026
კორუფცია მერიის სისტემაში: დაკავებულია საჯარო მოხელე და კიდევ ორი პირი 02.03.2026
