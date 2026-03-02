ქუვეითში „რამდენიმე ამერიკული F-15E ჩამოვარდა“

ქუვეითის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ორშაბათს „რამდენიმე ამერიკული სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოვარდა“, თუმცა ეკიპაჟის ყველა წევრი გადარჩა.
ეს განცხადება CNN-ის მიერ დაფიქსირებულ ვიდეოებს მოჰყვა, სადაც ნაჩვენები იყო ქუვეითში გამანადგურებლის ჩამოვარდნა და პილოტის პარაშუტით მიწაზე დაშვება. CNN-ის მიერ გეოლოკაციით დაფიქსირებულ ერთ-ერთ ვიდეოში ჩანს, როგორ ჩამოვარდება F-15E გამანადგურებელი ქუვეითის თავზე, აშშ-ის საჰაერო ბაზის მახლობლად.
CNN-ის თანახმად, გაურკვეველია, რამ გამოიწვია თვითმფრინავების ჩამოვარდნა.
28 თებერვალს, გამთენიისას, ისრაელმა და აშშ-მა დაიწყეს მასშტაბური სამხედრო სამხედრო ოპერაცია ირანის წინააღმდეგ. საჰაერო დარტყმები განხორციელდა თეირანში, ისპაჰანსა და ყუმში მდებარე სტრატეგიულ ობიექტებზე: ბირთვულ ინფრასტრუქტურაზე, სარაკეტო ქარხნებსა და სამთავრობო შენობებზე. პირველივე დღეს თავდასხმებს ემსხვერპლა ირანის უზენაესი ლიდერი, აიათოლა ალი ხამენეი, რომელიც თითქმის 40 წლის განმავლობაში მართავდა ქვეყანას და ირანის შეიარაღებული ძალებისა და გუშაგთა კორპუსის ხელმძღვანელი პირები.
ირანმა საპასუხოდ სარაკეტო იერიში მიიტანა როგორც ისრაელის ტერიტორიაზე, ასევე, ბაჰრეინზე, კატარზე, ქუვეითსა და არაბთა გაერთიანებულ საემიროებზე, სადაც განლაგებულია აშშ-ის სამხედრო ბაზები.