დიდი ბრიტანეთი უკრაინის გვერდით დგას – ელჩი დეზინფორმაციის გამავრცელებლების სანქცირებაზე

24 თებერვალი, 2026 •
დიდი ბრიტანეთი უკრაინის გვერდით დგას – ელჩი დეზინფორმაციის გამავრცელებლების სანქცირებაზე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“ეს არის სიგნალი საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, რომ დიდი ბრიტანეთი უკრაინის გვერდით დგას”, – განაცხადა დიდი ბრიტანეთის ელჩმა საქართველოში გარეთ უორდიმ 24 თებერვალს. დღეს, უკრაინაში რუსეთის შჭრიდან 4 წლისთავზე დიდმა ბრიტანეთმა 300 -ზე მეტი ორგანიზაცია და ფიზიკური პირი დაასანქცირა, მათ შორის ტელეკომპანია “იმედი” და “პოსტ ტვ”. 

“დღეს რუსეთის უკრაინაში სრულმასშტაბიანი უკანონო შეჭრის მეოთხე წლისთავია და ბრიტანეთის მთავრობამ გამოაცხადა სანქციების ახალი პაკეტი, რომელიც მოიცავს 300-ზე მეტ ორგანიზაციასა და ფიზიკურ პირს. ეს მოიცავს რუსულ კომპანიებს, რომლებიც ნავთობს ყიდიან, ასევე არარუსულ ორგანიზაციებს, რომლებიც ნავთობით ვაჭრობენ, მათ შორის ე.წ. „ჩრდილოვან ფლოტს“.

ამ პაკეტში ასევე შედის ორგანიზაციები, რომლებიც ავრცელებენ დეზინფორმაციას და ნარატივებს, რომელთა მიზანი  უკრაინის სუვერენიტეტის დასუსტებაა. ასე რომ, ეს არის დიდი პაკეტი. ყველა ინფორმაცია გადაწყვეტილების საფუძვლების შესახებ ხელმისაწვდომია ონლაინ და ამაზე მეტი არაფერი მინდა ვთქვა დღევანდელ გადაწყვეტილებაზე.

ეს არის სიგნალი საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, რომ დიდი ბრიტანეთი უკრაინის გვერდით დგას და გააგრძელებს რუსეთისთვის ფასის გაზრდას, რუსეთის ომის მანქანისთვის შემოსავლების შეჩერებას და ასევე რუსეთის საინფორმაციო ნარატივების შეჩერებას”, – განაცხადა ელჩმა. 

