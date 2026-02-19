ახალი ამბებირეკლამა

19 თებერვალი, 2026 •
“ვაიზერმა” ტურისტულ სექტორს სამოგზაურო პოლისების ახალი პლატფორმა წარუდგინა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სადაზღვევო კომპანია “ვაიზერმა”, საქართველოს ტურიზმის ასოციაციასთან ერთად ტურისტულ სექტორის კომპანიებს სამოგზაურო დაზღვევის ახალ პლატფორმა წარუდგინა.

17 თებერვალს სასტუმრო “არტიზან დიზაინ ჰოტელში” გამართულ შეხვედრას საქართველოს 100-მდე კერძო ტურისტული კომპანიის წარმომადგენელი დაესწრო.

სადაზღვევო კომპანია “ვაიზერის” სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ სოფიო ლებანიძემ და გენერალურმა დირექტორმა მაია კალანდაძემ სტუმრებს სპეციალურად ტურიზმის სექტორის კომპანიებისთვის პოლისების მართვის ახალი პლატფორმა წარუდგინეს.

“2026 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს კანონმდებლობით სავალდებულო გახდა უცხოელი ვიზიტორების ჯანმრთელობის დაზღვევა. ცოტა ხნის წინ, სადაზღვევო კომპანია “ვაიზერსა” და საქართველოს ტურიზმის ასოციაციას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, რაც საშუალებას იძლევა ვიზიტორებს გაცილებით მაღალი ხარისხის პროდუქტი შევთავაზოთ ოპერატიულად და სწრაფად”-განაცხადა მაია კალანდაძემ.

“საქართველოს ტურიზმის სექტორის კომპანიებს წარვუდგინეთ პოლისების მართვის ახალი პლატფორმა, რომელიც გათვლილია როგორც შემომსვლელი, ასევე გამსვლელი ტურისტების მომსახურებაზე. პლატფორმა საშუალებას იძლევა ყველა ტურისტმა ისარგებლოს “ვაიზერის” ისეთივე მაღალი ხარისხის და ოპერატიული ჯანმრთელობის სერვისებით, როგორც საქართველოს 100 ათასზე მეტმა დაზღვეულმა 16 წლის მანძილზე. მარტივი, სწრაფი და ციფრული სერვისი საქართველოს ტურისტულ კომპანიებს დაეხმარება ტურისტებს შესთავაზონ მაღალი ხარისხის სადაზღვევო პროდუქტი, საქართველოს ლიდერი სამედიცინო ჰოლდინგის PSP ჯგუფის წევრი კომპანია “ვაიზერისგან” – განაცხადა სოფიო ლებანიძემ.

“საქართველოს ტურიზმის ასოციაციასა და სადაზღვევო კომპანია “ვაიზერს” შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ამ ორ სექტორს შორის ორმხრივად საინტერესო პროექტების შექმნასა და განვითარების ხელშეწყობას ემსახურება. ახალი ციფრული პლატფორმა სპეციალურად ტურისტული კომპანიებისთვის შეიქმნა, რაც თავის მხრივ მათ საქმიანობასაც უფრო სწრაფს და ოპერატიულს გახდის. დღეს პირველი ასეთი პროდუქტის წარდგენა მოხდა და სასიამოვნოა, რომ ტურიზმის სექტორის დიდი ინტერესი გამოიწვია” – განაცხადა ნატალია კვაჭანტირაძემ, საქართველოს ტურიზმის ასოციაციის თავმჯდომარემ.

შეხვედრის დამსწრე სტუმრებს საშუალება მიეცათ სასტუმრო “არტიზან დიზაინ ჰოტელის” განსაკუთრებული შეთავაზებით იაკობ ნიკოლაძის მუზეუმი დაეთვალიერებინათ.

სადაზღვევო კომპანია “ვაიზერი”, საქართველოს ტურიზმის ასოციაციასთან ერთად, ტურიზმის სექტორის გაძლიერებისთვის ბევრ საინტერესო პროდუქტის წარდგენასა და აქტივობას გეგმავს.

 ახალგაზრდას ტოვებენ გაუგებარ სიტუაციაში და სანაცვლოდ ვერაფერს სთავაზობენ – ილიაუნის პროფესორი

“ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია ქართული აკადემიური საზოგადოება” – თსუ-ის პროფესორი “ოცნების” განათლების რეფორმაზე

“ძლიერი საქართველო – ლელო” სხვა პარტიებთან გაერთიანებაზე უარს ამბობს
საქსტატის თანახმად, ასტრონომიულად გაიზარდა საქართველოში წარმოებული და უცხოეთში გაყიდული ნავთობი
უფრო მნიშვნელოვანია არ გავიხლიჩოთ, ვიდრე ის თუ რა პოზიცია გვაქვს დებატებზე – ჯაფარიძე
“ვაიზერმა” ტურისტულ სექტორს სამოგზაურო პოლისების ახალი პლატფორმა წარუდგინა
“10 წლის გოგონას სქესობრივ კავშირს სთავაზობდა” – პოლიციამ 30 წლის კაცი დააკავა
ადვოკატი: ელისო კილაძის ბრალიდან არც ერთი სიტყვა არ დადასტურდება
სუს: ქუთაისში 2 უცხოელი ბირთვული და რადიოაქტიური მასალების შეძენას ცდილობდა
ლევან დავითაშვილი საქართველოში არ არის, თუმცა ამბობს, რომ მალე დაბრუნდება