ახალი ამბები

ზუკა გუმბერიძე „ფორმულაში“ თავის წილს მიშა მშვილდაძეს გადასცემს

16 თებერვალი, 2026 •
ზუკა გუმბერიძე „ფორმულაში“ თავის წილს მიშა მშვილდაძეს გადასცემს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ფორმულას“ ყოფილი გენერალური დირექტორი და თანადამფუძნებელი ზუკა გუმბარიძე აცხადებს, რომ თავის წილს ტელეკომპანიის ამჟამინდელ დირექტორს, მიშა მშვილდაძეს გადასცემს.

ზუკა გუმბარიძის განცხადებას „ფორმულა“ ავრცელებს.

„მივიღე გადაწყვეტილება, რომ ტელეკომპანია „ფორმულაში“ ჩემი წილი გადავცე მის დირექტორსა და ჩემს მეგობარს, მიშა მშვილდაძეს, რათა მან საკუთარი შეხედულებით გადაანაწილოს ეს წილი არხის მენეჯმენტზე და თანამშრომლებზე. 6 წლის განმავლობაში მთელი ჩემი დრო, ენერგია და რესურსი დავუთმე „ფორმულას“ მშენებლობას. იდეა, რომელიც თავიდან ბევრისთვის დაუჯერებელი ჩანდა, დღეს უკვე იქცა რეიტინგულ, სანდო და მაყურებლისთვის საყვარელ არხად“, — ნათქვამია განცხადებაში.

გუმბარიძე მადლობას უხდის „ფორმულა კრეატივის“ თანადამფუძნებლებს: გიორგი ლიფონავას და ირაკლი საღინაძეს, ასევე, არხის დამფუძნებელსა და ინვესტორს, დავით კეზერაშვილს.

„სწორედ მასთან პარტნიორობამ გახადა შესაძლებელი ამ არხის დაფუძნება, არსებობა და განვითარება. დაბოლოს, მინდა გულით ვუსურვო მხნეობა და გამძლეობა „ფორმულას“ ყველა თანამშრომელს, ვინც ამ მძიმე ფინანსური პრობლემების მიუხედავად ახერხებს, რომ არხი არ ჩაქრეს და ყველაფრის მიუხედავად განაგრძოს მუშაობა და განვითარება. „ფორმულა“ არ არის მხოლოდ ტელევიზია — ეს არის იდეა და ფასეულობები. ეს არის თავისუფალი სარედაქციო პოლიტიკა, პროდასავლური ხედვა და ის ერთობა, რომელიც ამ იდეის გარშემო გაერთიანებულმა ადამიანებმა შექმნეს“, — ნათქვამია გუმბარიძე.

საჯარო რეესტრის თანახმად, ზუკა გუმბარიძე „ფორმულაში“ 32.25%-იან წილს ფლობს. ამ წილის დირექტორისთვის გადაცემის შემდეგ, ტელეკომპანიის 70,5%-იანი წილის მფლობელი მიშა მშვილდაძე ხდება.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

Volvo Cars EMEA – „ვოლვო ქარ კავკასიამ“ პრესტიჟულ ბიზნესკონფერენციას საქართველოში პირველად უმასპინძლა

ბაჩო ახალაიას საქმეში არსებული ჩანაწერი დამონტაჟებულია – TV პირველმა ექსპერტიზის დასკვნა მოიპოვა

დაზვერვაში 5-თვიანი მუშაობის შემდეგ, ვლადიმერ კონსტანტინიდი ანალიტიკურ დეპარტამენტს ჩაიბარებს – სუსი

მოზარდის მიმართ უფლებამოსილების გადამეტების ბრალდებით, პოლიციელს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს

რა არგუმენტებით თქვა უარი საკონსტიტუციომ ვლადიმერ ხუჭუას წარდგინების განხილვაზე 16.02.2026
რა არგუმენტებით თქვა უარი საკონსტიტუციომ ვლადიმერ ხუჭუას წარდგინების განხილვაზე
ახალგაზრდები მწვანე მომავლისთვის – „თეგეტა გრინ პლანეტის“ მხარდაჭერით ზამთრის ბანაკი გაიმართა 16.02.2026
ახალგაზრდები მწვანე მომავლისთვის – „თეგეტა გრინ პლანეტის“ მხარდაჭერით ზამთრის ბანაკი გაიმართა
პანკისის ხეობაში მომუშავე საგანმანათლებლო ცენტრები იხურება – KRDF 16.02.2026
პანკისის ხეობაში მომუშავე საგანმანათლებლო ცენტრები იხურება – KRDF
აშშ-დან შემოწირულობის გამო, კომისიამ „კავკასიის“ მიმართ ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო 16.02.2026
აშშ-დან შემოწირულობის გამო, კომისიამ „კავკასიის“ მიმართ ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო
პოლიციამ უარი უთხრა რუს აქტივისტებს ნავალნის ხსოვნის აქციის პუშკინის სკვერში ჩატარებაზე – Paper Kartuli 16.02.2026
პოლიციამ უარი უთხრა რუს აქტივისტებს ნავალნის ხსოვნის აქციის პუშკინის სკვერში ჩატარებაზე – Paper Kartuli
დათუნა სულიკაშვილს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა და ციხეს 9 ივნისს დატოვებს 16.02.2026
დათუნა სულიკაშვილს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა და ციხეს 9 ივნისს დატოვებს
თელავში სახლში გაჩენილ ხანძარს ქალი ემსხვერპლა 16.02.2026
თელავში სახლში გაჩენილ ხანძარს ქალი ემსხვერპლა
ზუკა გუმბერიძე „ფორმულაში“ თავის წილს მიშა მშვილდაძეს გადასცემს 16.02.2026
ზუკა გუმბერიძე „ფორმულაში“ თავის წილს მიშა მშვილდაძეს გადასცემს