ახალი ამბები

„ფედერალისტები“ საერთაშორისო გამოძიებისთვის მასალების შეგროვებას აანონსებენ

1 დეკემბერი, 2025 •
„ფედერალისტები“ საერთაშორისო გამოძიებისთვის მასალების შეგროვებას აანონსებენ
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პარტია „ფედერალისტები“ საერთაშორისო გამოძიებას ითხოვენ BBC-ის ინფორმაციაზე, რომლის მიხედვით, 2024 წელს „ქართულმა ოცნებამ“ პროევროპული საპროტესტო აქციების დასარბევად პირველი მსოფლიო ომის დროინდელი ქიმიური იარაღი გამოიყენა.

„ფედერალისტების“ განცხადებით, სახელმწიფოში, სადაც ყველა ინსტიტუტი ერთ კაცს ემორჩილება, ქიმიური იარაღის გამოყენების ფაქტის მიუკერძოებელ სამართლებრივ გამოძიებაზე საუბარი ზედმეტია.

„ეს რეჟიმი რომ მინიმალურ ანგარიშვალდებულებას გრძნობდეს საზოგადოების წინაშე და ამ უმძიმესი ბრალდების განეიტრალება უნდოდეს, თავად მოიწვევდა საერთაშორისო მისიას ამ ამბის გამოსაძიებლად. ეს ფაქტი აუცილებლად იქნება გამოძიებული რეჟიმის ცვლილების შემდეგ საპარლამენტო კომისიის, ხოლო შემდეგ დამოუკიდებელი მართლმსაჯულების მიერ. რეჟიმის ცვლილებამდე ჩვენ ვითხოვთ საერთაშორისო გამოძიებას.  იმისთვის, რომ საერთაშორისო გამოძიებას დავეხმაროთ და მომავალში დაზარალებულების მიმართ შესაბამისი ზომები გავატაროთ, გვჭირდება ინფორმაცია“, — ნათქვამია „ფედერალისტების“ განცხადებაში.

„ფედერალისტების“ თქმით, განსაკუთრებით სჭირდებათ: სამედიცინო ცნობები (დიაგნოზი, ტოქსიკოლოგიური ანალიზი), ფოტო/ვიდეომასალა დაზიანებებზე, ინფორმაცია სიმპტომების შესახებ (სუნთქვის გართულება, დამწვრობა, ნევროლოგიური ნიშნები) და, თუ შესაძლებელია, გამოყენებული ჭურვების ფოტოები.

„ფედერალისტები“ მიმართავენ სამედიცინო პერსონალს, დუმილით ნუ გახდებიან დანაშაულის თანამონაწილე.

„ანონიმურად მოგვაწოდეთ ინფორმაცია იმ პაციენტების შესახებ, რომლებსაც აღენიშნებათ არადამახასიათებელი ქიმიური მოწამვლის ნიშნები. ჩვენ ვიმუშავებთ უცხოელ ტოქსიკოლოგებთან და უფლებადამცველებთან. თუ ხართ ექიმი და გაქვთ წვდომა ლაბორატორიულ მონაცემებზე, რომელიც ადასტურებს უცნობი ქიმიური ნაერთების არსებობას პაციენტების სისხლში, მოგვაწოდეთ ეს ინფორმაცია. ჩვენ პარტნიორებთან ერთად უზრუნველვყოფთ ნიმუშების გადაგზავნას ევროპის წამყვან ლაბორატორიებში. ჩვენი მიზანია, ეს მტკიცებულებები მივაწოდოთ საერთაშორისო ინსტიტუტებს, იმისათვის, რომ დადგინდეს ჭეშმარიტება. და თუ ბრალდება დადასტურდა, ივანიშვილის რეჟიმს სანქციები დაუმძიმდეს. ამიტომ, ყველას გთხოვთ, რომ მოგვმართოთ ფედერალისტების და თავისუფლების ინსტიტუტის ცხელ ხაზზე, იმისათვის, რომ დავიწყოთ მასალის მოგროვება საერთაშორისო გამოძიებისთვის. ვისაც ღია არხის გამოყენება არ გსურთ, უსაფრთხო არხით დაგვიკავშირდით, ჩვენი პოვნა იოლია“, — ნათქვამია განცხადებაში.

„ფედერალისტები“ კონსულტაციებს იწყებენ „დემოკრატიულ პარტიებთან და ექსპერტებთან“ ძალისხმევის გასაერთიანებლად და აცხადებენ, რომ თუ დადასტურდა ქიმიური იარაღის გამოყენება საკუთარი მოსახლეობის წინააღმდეგ, ეს საერთაშორისო სანქციების საფუძველია და რეჟიმის ცვლილების შემდეგ ყველა დაზარალებული მიიღებს კომპენსაციას.

BBC-ის მიერ მოპოვებული მტკიცებულებების თანახმად, საქართველოს ხელისუფლებამ გასულ წელს ანტისამთავრობო მომიტინგეების წინააღმდეგ გამოიყენა პირველი მსოფლიო ომის ეპოქის ქიმიური იარაღი — ბრომობენზილის ციანიდი, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც კამიტი (camite). „ქართული ოცნება” ამ ცნობას აბსურდს უწოდებს და BBC-ის სასამართლოში ჩივილით ემუქრება.

BBC-ის გამოძიება: ქართველ დემონსტრანტებს I მსოფლიო ომის დროინდელი ნივთიერება შეასხეს

„ოცნება“ BBC-ს საერთაშორისო სასამართლოებში ჩივილით ემუქრება

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“ქარიმლის დაკავება მცდელობაა, განადგურდეს აზერბაიჯანში ბოლო დამოუკიდებელი პოლიტიკური ძალა”

„კრისტალ ჯგუფის“ მფლობელს პატიმრობა 2 მლნ ლარის გირაოთი შეეცვალა

აზერბაიჯანელი ოპოზიციონერი თურქეთში დააკავეს

აზერბაიჯანში ოპოზიციური პარტიის ლიდერი დააკავეს

ეს ფუნდამენტურ უფლებებზე შოკისმომგვრელი თავდასხმაა – ALDE BBC-ის გამოძიებაზე 01.12.2025
ეს ფუნდამენტურ უფლებებზე შოკისმომგვრელი თავდასხმაა – ALDE BBC-ის გამოძიებაზე
გომელაური უარყოფს ქიმიური იარაღის გამოყენებას – „იმედი“ 01.12.2025
გომელაური უარყოფს ქიმიური იარაღის გამოყენებას – „იმედი“
მაგნიტსკის აქტის ინიციატორი გამოეხმაურა BBC-ის გამოძიებას საქართველოზე 01.12.2025
მაგნიტსკის აქტის ინიციატორი გამოეხმაურა BBC-ის გამოძიებას საქართველოზე
ოპოზიცია ქიმიური ნივთიერებები გამოყენებაზე საერთაშორისო გამოძიებას ითხოვს 01.12.2025
ოპოზიცია ქიმიური ნივთიერებები გამოყენებაზე საერთაშორისო გამოძიებას ითხოვს
სუს-მა BBC-ის მასალაზე გამოძიება ორი მუხლით დაიწყო 01.12.2025
სუს-მა BBC-ის მასალაზე გამოძიება ორი მუხლით დაიწყო
ზანგეზურის მარშრუტი და მკაცრი ტონი ბაქოდან საქართველოს მიმართ 01.12.2025
ზანგეზურის მარშრუტი და მკაცრი ტონი ბაქოდან საქართველოს მიმართ
„სპექტაკლის სუნი მცემს“ — სააკაშვილი ელისაშვილის საქმეზე 01.12.2025
„სპექტაკლის სუნი მცემს“ — სააკაშვილი ელისაშვილის საქმეზე
ინტერვიუ იმ კვლევის თანაავტორ ექიმთან, რომელიც BBC-ის საგამოძიებო ფილმშია მოცემული 01.12.2025
ინტერვიუ იმ კვლევის თანაავტორ ექიმთან, რომელიც BBC-ის საგამოძიებო ფილმშია მოცემული