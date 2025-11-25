ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

სომხეთი ОДКБ-ს სამიტში მონაწილეობას არ მიიღებს – კრემლი

25 ნოემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სომხეთის წარმომადგენლები 27 ნოემბერს ბიშკეკში დაგეგმილ კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის (ОДКБ) სამიტში მონაწილეობას არ მიიღებენ, – განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტის დამხმარემ, იური უშაკოვმა.

„რაც შეეხება სომხეთს, ეს ქვეყანა მონაწილეობას არ მიიღებს, თუმცა მათმა წარმომადგენლებმა ორგანიზატორებს აცნობეს, რომ წინააღმდეგი არ არიან შეხვედრაზე შეთანხმებული დოკუმენტების მიღების“, – თქვა უშაკოვმა ჟურნალისტებთან.

ОДКБ-ის შემდეგი სამიტი 2026 წლის 11 ნოემბერს მოსკოვში გაიმართება.

ყარაბაღის მეორე ომის შემდეგ, სომხეთმა კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციაში  (ОДКБ) მონაწილეობის გაყინვის გადაწყვეტილება მიიღო. მისი მთავარი არგუმენტია ის, რომ ორგანიზაციის წევრი ქვეყნები მას ომის დროს სათანადოდ არ დაეხმარნენ. ამავე დროს, სომხეთის მხრიდან ეს ნაბიჯი უკავშირდება იმ შეცვლილ გეოპოლიტიკური და უსაფრთხოების გარემოს, რაც წარმოიშვა რეგიონში.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

