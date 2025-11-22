ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ფაშინიანი ახალი კონსტიტუციის მიღების საჭიროებაზე საუბრობს

22 ნოემბერი, 2025 •
ფაშინიანი ახალი კონსტიტუციის მიღების საჭიროებაზე საუბრობს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

news.am-ის ინფორმაციით, სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა დახურულ შეხვედრაზე 22 ნოემბერს პოლიტიკური ელიტის მონაწილეობით, ისაუბრა შიდა ლეგიტიმურობის გამყარებისა და ახალი კონსტიტუციის მიღების მნიშვნელობაზე.

„იარაღისა და ტექნიკის შეძენის შესაძლებლობები, თავდაცვის ტექნოლოგიებზე წვდომა მრავალჯერ გაიზარდა. პრინციპულად მნიშვნელოვან საკითხად მიმაჩნია ჩვენი შიდა ლეგიტიმურობის გამყარება, რაც უნდა აისახოს ახალი კონსტიტუციის მიღებაში.“

აზერბაიჯანის პრეზიდენტს ხშირად გაუკეთებია განაცხადი, რომ სომხეთთან მშვიდობის მიღწევა შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ სომხეთის კონსტიტუაციასა და სხვა ნორმატიულ-სამართლებრივ დოკუმენტებში ცვლილებები შევა და სომხეთს პრეტენზია აღარ ექნება ყარაბაღზე.

ერევნის განცხადებით, აზერბაიჯანთან მშვიდობის სანაცვლოდ კონსტიტუციას არ შეცვლის

 

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ემიგრანტებმა ხმის მიცემის უფლების სრულფასოვნად შენარჩუნებისთვის პეტიცია შექმნეს

რას გულისხმობს აშშ-ის 28-პუნქტიანი სამშვიდობო გეგმა უკრაინისთვის

კობახიძემ ამერიკელებთან 1-საათიანი შეხვედრიდან 45 წუთი ივანიშვილის 607 მლნ-ზე ისაუბრა – ბოკუჩავა

კალაძე ადასტურებს, რომ ლუკა ძაძამიამ საკრებულო დატოვა

უკრაინას არც ომის გაგრძელება და არც ომის დასრულება არ შეუძლია – პაპუაშვილი 22.11.2025
უკრაინას არც ომის გაგრძელება და არც ომის დასრულება არ შეუძლია – პაპუაშვილი
ფაშინიანი ახალი კონსტიტუციის მიღების საჭიროებაზე საუბრობს 22.11.2025
ფაშინიანი ახალი კონსტიტუციის მიღების საჭიროებაზე საუბრობს
ბაქოში განგრძობს ემიგრანტი აზერბაიჯანელი ბლოგერებისა და ჟურნალისტების სამართლებრივ დევნას 22.11.2025
ბაქოში განგრძობს ემიგრანტი აზერბაიჯანელი ბლოგერებისა და ჟურნალისტების სამართლებრივ დევნას
დაკავებულმა აქტივისტმა გია ჯვარშეიშვილმა შიმშილობა დაიწყო 22.11.2025
დაკავებულმა აქტივისტმა გია ჯვარშეიშვილმა შიმშილობა დაიწყო
შეძლებს თუ არა ამერიკელი მემარჯვენე უკან დაბრუნებას? | მოსაზრება 21.11.2025
შეძლებს თუ არა ამერიკელი მემარჯვენე უკან დაბრუნებას? | მოსაზრება
თბილისში გორიდან მოვლენილი მოსამართლის პირველი პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეები 21.11.2025
თბილისში გორიდან მოვლენილი მოსამართლის პირველი პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეები
უკრაინა რთული არჩევანის წინაშე – ზელენსკის მიმართვა ხალხს 21.11.2025
უკრაინა რთული არჩევანის წინაშე – ზელენსკის მიმართვა ხალხს
ზახაროვამ ქართული პროსამთავრობო მედიის პროპაგანდა დაიმოწმა 21.11.2025
ზახაროვამ ქართული პროსამთავრობო მედიის პროპაგანდა დაიმოწმა