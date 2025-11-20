ახალი ამბები

ქრთამის აღების ბრალდებით “თბილსერვისის” თანამშრომელი დააკავეს – საგამოძიებო

20 ნოემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა “თბილსერვის ჯგუფის” თანამშრომელი დააკავა. უწყება მას ქრთამის აღებას ედავება.

საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით, “თბილსერვის ჯგუფის” შიდა კონტროლის დეპარტამენტის მუნიციპალიტეტის რაიონული მონიტორინგის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი გარემოვაჭრეებისგან იღებდა ქრთამს. კონკრეტულად, ის მეტროსადგურ “ახმეტელის თეატრის” მიმდებარე ტერიტორიაზე გარემოვაჭრეებს წინასწარ ააწვდიდა ინფორმაციას კონტროლის ღონისძიების ჩატარებაზე, რათა დაჯარიმებისგან აერიდებინათ თავი. სანაცვლოდ, გარემოვაჭრეებთან დაკავშირებული პირისგან ის ორ კვირაში ერთხელ 3 000 ლარს ითხოვდა.

საგამოძიებო სამსახურმა, სასამართლოს განჩინების საფუძველზე, ფარული საგამოძიებო მოქმედებები ჩაატარა და მოიპოვა სავარაუდო დანაშაულის ამსახველი აუდიო და ვიდეო მტკიცებულებები.

გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 338-ე მუხლის პირველი ნაწილით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 6-დან 9 წლამდე ვადით.

ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური მკაცრად აფრთხილებს საჯარო მოხელეებს, თავი შეიკავონ კორუფციული დანაშაულისგან.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“ეს იყო მურუსიძის სასამართლოს გადაწყვეტილება” – ბუტა რობაქიძის მამა ოქრუაშვილისა და ადეიშვილის განაჩენებზე

ბავშვების დანაშაულის აღკვეთას მათი ციხის მსგავს დაწესებულებაში ჩასმა არ შველის – თოლორაია

საერთაშორისო მედიის განდევნის ფონზე, ბაქოში EuroNews-ის ოფისი გაიხსნა

ლექტორი ქეთევან ხუსკივაძე აცხადებს, რომ პოლიციის უფროსმა შეურაცხყოფა მიაყენა

ქრთამის აღების ბრალდებით “თბილსერვისის” თანამშრომელი დააკავეს – საგამოძიებო 20.11.2025
რას ცვლის “ოცნება” საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში – პროექტი 20.11.2025
„ტვ პირველის“ ინფორმაციით, ლუკა ძაძამია საკრებულოს ტოვებს 20.11.2025
დაესწარი ონლაინ საინფორმაციო შეხვედრას ქალებისათვის სპეციალური სასწავლო კონკურსის – AI სტიპენდიის შესახებ 20.11.2025
გაეროს სპეციალური წარმომადგენელი საქართველოში  უფლებათა დამცველების შევიწროებაზე განცხადებას ავრცელებს 20.11.2025
ჯაფარიძემ პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლებაზე უარი თქვა – განცხადება 20.11.2025
რუსეთში პოლონეთის ელჩს თავს დაესხნენ 20.11.2025
“ვაშინგტონის შეთანხმებით გაჩნდება ახალი შესაძლებლობები საქართველოსთვისაც” – ერევანი 20.11.2025
