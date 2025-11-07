ახალი ამბები

მანანა გიორგობიანის შემდეგ, ამავე საქმეზე დაკავებულ ხუთივე პირს პატიმრობა შეუფარდეს

7 ნოემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

2 ნოემბერს თბილისში მდებარე ერთ-ერთი სუპერმარკეტის კონსულტანტებზე თავდასხმის საქმეზე დაკავებულ ექვსივე პირს პატიმრობა შეეფარდა. ექვსივე მათგანის პატიმრობის შესახებ გადაწყვეტილება მოსამართლე არსენ კალატოზიშვილმა მიიღო.

მანანა გიორგობიანის შემდეგ, რომელსაც პროკურატურა ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას ედავება, პატიმრობა შეუფარდეს ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობის ბრალდებით დაკავებულ ხუთ პირს: შოთა აფციაურს, დაჩი კეკელიას, ლევან გრძელიძეს, დავით პეტრიაშვილსა და ჯაკო ჩარკვიანს. 

ამ უკანასკნელს, ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობასთან ერთად, პროკურატურა ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა-შენახვის ედავება.

უწყების ცნობით, ინციდენტი დაიწყო მაშინ, როცა მოქალაქე მანანა გიორგობიანმა სუპერმარკეტის კონსულტანტებს ფულის დახურდავება სთხოვა, უარის მიღების შემდეგ კი მათ სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. უწყების მიერ გავრცელებულ ვიდეჩანაწერებში ისმის, რომ გიორგობიანი კონსულტანტებს ემუქრება, რომ “ბიჭებს დაურეკავს”.

უწყებს ცნობით, მანანა გიორგობიანმა დაურეკა ჯაკო ჩარკვიანს, რომელიც სუპერმარკეტში 4 სხვა კაცთან ერთად მივიდა, რომლებმაც კონსულტანტებზე – 19 და 21 წლის ახალგაზრდებზე ჯგუფურად იძალადეს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

