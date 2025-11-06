ახალი ამბები

მანჩო გიორგობიანის საქმეზე 4 პირი დააკავეს, ჯაკო ჩარკვიანისგან ამოიღეს იარაღებიც – შსს

6 ნოემბერი, 2025 •
მანჩო გიორგობიანის საქმეზე 4 პირი დააკავეს, ჯაკო ჩარკვიანისგან ამოიღეს იარაღებიც – შსს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებისა და მასში მონაწილეობის ბრალდებით 4 პირი, მათ შორის ჯანსუღ (ჯაკო) ჩარკვიანი დააკავეს.

უწყების ცნობით, ჯაკო ჩარკვიანისგან ნივთმტკიცებად ამოღებულია: 2 ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი, გლუვლულიანი თოფი და სხვადასხვა ტიპის ცეცხლსასროლი იარაღისთვის განკუთვნილი 110 ვაზნა. შსს-ს განცხადებით, ჩარკვიანი ცეცხლსასროლ იარაღებს და საბრძოლო მასალას, სავარაუდოდ, უკანონოდ ინახავდა.

„თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ვაკე-საბურთალოს მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა, ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებისა და მასში მონაწილეობის ბრალდებით დააკავეს 4 პირი – 1996 წელს დაბადებული ჯ.ჩ., 2000 წელს დაბადებული ლ.გ., 1999 წელს დაბადებული დ.პ. და 1995 წელს დაბადებული დ.კ.

აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე სამართალდამცველების მიერ უკვე დაკავებულია მანანა გიორგობიანი.

დანაშაული 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

მიმდინარე წლის 2 ნოემბერს, გვიან ღამით, ერთ-ერთმა ბრალდებულმა მანანა გიორგობიანმა სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა თბილისში, ჩიქოვანის ქუჩაზე მდებარე სუპერმარკეტის თანამშრომლებს – 2006 წელს დაბადებულ თ.მ.-ს და 2004 წელს დაბადებულ ე.მ.-ს, რის შემდეგაც დაუკავშირდა თავის ნაცნობს -1996 წელს დაბადებულ ჯ.ჩ.-ს, რომელიც ადგილზე თანმხლებ პირებთან ერთად მივიდა, რა დროსაც მათ, სუპერმარკეტის ორი თანამშრომელი ძალის გამოყენებით გაიყვანეს გარე ტერიტორიაზე და ჯგუფურად ფიზიკურად გაუსწორდნენ“, – ნათქვამია შსს-ს განცხადებაში.

საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 225-ე და 126-ე მუხლებით მიმდინარეობს, რაც ჯგუფურ ძალადობასა და ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას გულისხმობს.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

რუს პოლიტტექნოლოგებს აფხაზეთიდან გავაძევებთ – აფხაზეთის СГБ

სოხუმში რუსი პოლიტტექნოლოგები არალეგალურად მუშაობენ – მედია

ბრიუსელი ერევანს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის გეგმას წარუდგენს

კაბალში სპეცოპერაციის დროს ლიკვიდირებული პირი ლაგოდეხის საკრებულოს ყოფილი დეპუტატია

“ქართული ოცნება” მიწვეული არ არის გაფართოების პირველ ფორუმზე 06.11.2025
“ქართული ოცნება” მიწვეული არ არის გაფართოების პირველ ფორუმზე
ივანიშვილის ამოცანაა კიდევ ერთხელ ციხეში ჩასვას ხაზარაძე და ჯაფარიძე და ამით გაანეიტრალოს ჩვენი ბრძოლა – დათუნაშვილი 06.11.2025
ივანიშვილის ამოცანაა კიდევ ერთხელ ციხეში ჩასვას ხაზარაძე და ჯაფარიძე და ამით გაანეიტრალოს ჩვენი ბრძოლა – დათუნაშვილი
ბაქოში ჰომოსექსუალი მამაკაცი ბიძამ მოკლა – Meydan.tv 06.11.2025
ბაქოში ჰომოსექსუალი მამაკაცი ბიძამ მოკლა – Meydan.tv
აფხაზეთის ხელმძღვანელობას მოუწოდებენ, შეწყვიტოს „ანტირუსული ძალების“ თემით მანიპულირება 06.11.2025
აფხაზეთის ხელმძღვანელობას მოუწოდებენ, შეწყვიტოს „ანტირუსული ძალების“ თემით მანიპულირება
ჟურნალისტ ლეილა ცომაიას 1-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს 06.11.2025
ჟურნალისტ ლეილა ცომაიას 1-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს
“ივანიშვილს 1 თეთრსაც არ გადავუხდი” – სადიგოვი 275- ათასიან ჯარიმაზე 06.11.2025
“ივანიშვილს 1 თეთრსაც არ გადავუხდი” – სადიგოვი 275- ათასიან ჯარიმაზე
ნიკოლაი ბელიკოვის ქვეყნიდან გაძევების გადაწყვეტილება დროებით შეჩერებულია – ადვოკატი 06.11.2025
ნიკოლაი ბელიკოვის ქვეყნიდან გაძევების გადაწყვეტილება დროებით შეჩერებულია – ადვოკატი
„ტიტუშკები“ დამხვდნენ, მიყვიროდნენ, ხომ იცი, რისთვისაც გხვდებაო – რუსთაველის აქციის მონაწილე 06.11.2025
„ტიტუშკები“ დამხვდნენ, მიყვიროდნენ, ხომ იცი, რისთვისაც გხვდებაო – რუსთაველის აქციის მონაწილე