4 ნოემბერი, 2025 •
“ოცნების” ექსდეპუტატმა გიორგი მამარდაშვილს კომპანიის წილი 1 ლარად გადასცა 
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მეკარე გიორგი მამარდაშვილი სამშენებლო კომპანიის, “დადიანი ინვესტის” მეწილე გახდა – 1%-იანი წილი 1 ლარად “ქართული ოცნების” ყოფილი დეპუტატისგან, ილია წულაიასგან იყიდა.

საჯარო რეესტრის საიტზე ატვირთული დოკუმენტების მიხედვით, ილია წულაიას “დადიანი ინვესტში” ყველაზე დიდი – 28%-იანი წილი ჰქონდა, რომლიდანაც 1% მამარდაშვილს გადასცა.

ნასყიდობის ხელშეკრულება 2025 წლის 19 სექტემბრით თარიღდება.

მას შემდეგ, რაც ილია წულაიამ საკუთარი წილის ნაწილი გაყიდა, “დადიანი ინვესტის” ყველაზე მეტი – 27,5%-იანი წილის მფლობელი გახდა თენგიზ წულაია, რომელიც მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, ილია წულაიას ძმაა. კომპანიაში ყველაზე ნაკლებ წილს ახალი პარტნიორი – გიორგი მამარდაშვილი ფლობს.

ილია წულაია არის სამშენებლო კომპანია “არქი ჯგუფის” დამფუძნებელი. “დადიანი ინვესტი” ყოფილი ვაგონშემკეთებელი ქარხნის ტერიტორიის განაშენიანებას გეგმავს. იგეგმება საცხოვრებელი კორპუსებისა და გასართობის სივრცეების აშენება. მათ ტერიტორია “ქართული ოცნების” დეპუტატის, ნინო წილოსანის ოჯახის წევრების საკუთრებაში არსებული კომპანიებისაგან შეიძინეს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

