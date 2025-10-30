ახალი ამბებირეკლამა

30 ოქტომბერი, 2025
სელფი მობაილი eCommerce Day Georgia 2025-ის პარტნიორია
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სელფი მობაილი ყოველწლიური კონფერენციის – eCommerce Day Georgia 2025-ის პარტნიორია.

ღონისძიება 31 ოქტომბერს იმართება თბილისში და ერთ სივრცეში გააერთიანებს ადგილობრივ და საერთაშორისო ბიზნესებს, სტარტაპებსა და ტექნოლოგიურ ლიდერებს.

ყველაზე სწრაფად მზარდი ტელეკომ კომპანია საქართველოში, სელფი მობაილი ორიენტირებულია ციფრული ეკოსისტემის განვითარებაზე და მხარს უჭერს ინიციატივებს, რომლებიც ქვეყნის ციფრული ეკონომიკის გაძლიერებასა და ბიზნესებისთვის ახალი შესაძლებლობების შექმნას უწყობს ხელს.

პარტნიორობით სელფი კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს საკუთარ მისიას, გააერთიანოს ინოვაციები, ცოდნა და ადამიანები, რომლებიც ქმნიან მომავალს. eCommerce Day Georgia არის ის პლატფორმა, სადაც ბიზნესები, სტარტაპები და ტექნოლოგიური კომპანიები გამოცდილებას აზიარებენ და ერთობლივად აყალიბებენ საქართველოს, როგორც რეგიონულ ჰაბს ელექტრონული კომერციის მიმართულებით.

ღონისძიების შესახებ დეტალურად: www.ecag.ge/ecommerce-day-2025

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

