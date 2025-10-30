სელფი მობაილი eCommerce Day Georgia 2025-ის პარტნიორია

სელფი მობაილი ყოველწლიური კონფერენციის – eCommerce Day Georgia 2025-ის პარტნიორია.
ღონისძიება 31 ოქტომბერს იმართება თბილისში და ერთ სივრცეში გააერთიანებს ადგილობრივ და საერთაშორისო ბიზნესებს, სტარტაპებსა და ტექნოლოგიურ ლიდერებს.
ყველაზე სწრაფად მზარდი ტელეკომ კომპანია საქართველოში, სელფი მობაილი ორიენტირებულია ციფრული ეკოსისტემის განვითარებაზე და მხარს უჭერს ინიციატივებს, რომლებიც ქვეყნის ციფრული ეკონომიკის გაძლიერებასა და ბიზნესებისთვის ახალი შესაძლებლობების შექმნას უწყობს ხელს.
პარტნიორობით სელფი კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს საკუთარ მისიას, გააერთიანოს ინოვაციები, ცოდნა და ადამიანები, რომლებიც ქმნიან მომავალს. eCommerce Day Georgia არის ის პლატფორმა, სადაც ბიზნესები, სტარტაპები და ტექნოლოგიური კომპანიები გამოცდილებას აზიარებენ და ერთობლივად აყალიბებენ საქართველოს, როგორც რეგიონულ ჰაბს ელექტრონული კომერციის მიმართულებით.
ღონისძიების შესახებ დეტალურად: www.ecag.ge/ecommerce-day-2025