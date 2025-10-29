ახალი ამბები

დღეს, 29 ოქტომბერს, კიდევ რამდენიმე ადამიანი დააკავეს ადმინისტრაციული წესით

29 ოქტომბერი, 2025 •
დღეს, 29 ოქტომბერს, კიდევ რამდენიმე ადამიანი დააკავეს ადმინისტრაციული წესით
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 29 ოქტომბერს, კიდევ მინიმუმ სამი ადამიანი დააკავეს ადმინისტრაციული წესით – შაკო კოღუაშვილი, თამარ ჭუმბურიძე და დავით ჭელიძე.

სავარაუდოა, რომ სხვა შემთხვევების მსგავსად, შინაგან საქმეთა სამინისტრო მათაც შეკრებისა და მანიფესტაციის წესის დარღვევას ედავება – გზის ხელოვნურად გადაკეტვას, ან სახის დაფარვას აქციაზე.

თამარ ჭუმბურიძის დაკავების შესახებ ინფორმაცია მისმა მეგობრებმა გაავრცელეს. ჭუმბურიძე უკვე გადაიყვანეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში. მის საქმეს სანქცირებული მოსამართლე მანუჩარ ცაცუა განიხილავს.

შაკო კოღუაშვილს პოლიციის ეკიპაჟმა სახლთან მიაკითხა. სხვა შემთხვევების მსგავსად, პოლიციელებმა მას უთხრეს, რომ არ აკავებდნენ, თუმცა აუცილებლად უნდა გაჰყოლოდა. კოღუაშვილმა მათ სთხოვა სამართალდარღვევის ოქმის ჩაბარება და განყოფილებაში თავად მივიდოდა ხვალ, 30 ოქტომბერს. თუმცა პოლიციელებმა მათ ამის შესაძლებლობა არ მისცეს.

“ერთი თვის ბავშვი მყავს სახლში. მეუღლის დაბადების დღეა დღეს […] თუ არის შესაძლებლობა, რომ ხვალ … ჩემი ფეხით მოვალ, არ არის პრობლემა. ვიცი, რაზეც არის, რა სიტუაციაცაა. არანაირი პრობლემა არა მაქვს. ჩამაბარეთ ფურცელი, მოგიწერთ ხელს და ხვალ ჩემი ფეხით, საღამოს, გამოვცხადდები მე თვითონ. თუ არის ეს შესაძლებელი, მადლობელი დაგრჩებით”, – მიმართა კოღუაშვილმა პოლიციელს.

“ამ ეტაპზე არც ბორკილებს გადებთ, არც არაფერი. პირველ ეტაპზე გადმოგვყევით იქ [განყოფილებაში] და შემდგომში ვნახოთ უკვე, რა როგორ იქნება”, – უპასუხა მას პოლიციელმა.

“ქურთუკი რომ ჩამოვაგდებინო [ფანჯრიდან/აივნიდან]?” – იკითხა კოღუაშვილმა.

“არა, არ არის პრობლემა. მაგით იყავით. ავტომობილში გვეყოლები, არც გარეთ იქნები, არც შეგცივდებათ, არაფერი. ნუ ნერვიულობთ მაგაზე”, – უპასუხეს პოლიციელებმა.

კოღუაშვილის გადაყვანის კადრებს იღებდა მისი ცოლი, ანა იმედაშვილი.

“გუშინწინ რუსთაველზე იყო შაკო და, როგორც ჩანს, მაგიტომ მოგვაკითხეს სახლში. გველოდებოდნენ, ჩასაფრებულები იყვნენ ეზოში, კორპუსთან. დღეს ვაპირებდით ქალაქიდან გასვლას, ჩემი დაბადების დღის აღნიშვნას და, მე მგონი, არ გამოგვივა”, – თქვა მან.

“გილოცავ დაბადების დღეს” – გამოსძახა ცოლს კოღუაშვილმა პოლიციის მანქანაში ჩაჯდომამდე.

“ასე მომილოცა დაბადების დღე სახელმწიფომ”, – თქვა ანა იმედაშვილმა ფეისბუქ-ლაივის გათიშვამდე.

კიდევ ერთი დაკავებულია დავით ჭელიძე. მის შესახებ ინფორმაციას პარტია “ახალის” წევრი, იურისტი მარიკა არევაძე ავრცელებს.

ამავე თემაზე:

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

სანქციების გამო “ლუკოილი” საერთაშორისო აქტივებს ყიდის

გავაგრძელებთ ბრძოლას, იმ პარტიებთან ერთადაც, რომელსაც ივანიშვილი გაუქმებით ემუქრება – ბოკუჩავა

გამოწვევაა, რომელსაც აუცილებლად მოვუძებნით წინააღმდეგობის გზას – „ლელო“ აკრძალვაზე

აშშ-ის კონგრესის ადამიანის უფლებათა კომისიის თანათავმჯდომარე ალიევს მიმართავს

აფხაზეთის დე ფაქტო პრეზიდენტს მოუწოდებენ, “ხელისუფლება გაწმინდოს” 29.10.2025
აფხაზეთის დე ფაქტო პრეზიდენტს მოუწოდებენ, “ხელისუფლება გაწმინდოს”
იურისტის თქმით, საკონსტიტუციომ პარტიების აკრძალვის სარჩელზე ვენეციის კომისიასაც უნდა მიმართოს 29.10.2025
იურისტის თქმით, საკონსტიტუციომ პარტიების აკრძალვის სარჩელზე ვენეციის კომისიასაც უნდა მიმართოს
დღეს, 29 ოქტომბერს, კიდევ რამდენიმე ადამიანი დააკავეს ადმინისტრაციული წესით 29.10.2025
დღეს, 29 ოქტომბერს, კიდევ რამდენიმე ადამიანი დააკავეს ადმინისტრაციული წესით
ილია II-მ არქიმანდრიტი დოროთე ქვემო ბეთლემის ტაძრის წინამძღვრობიდან გაათავისუფლა 29.10.2025
ილია II-მ არქიმანდრიტი დოროთე ქვემო ბეთლემის ტაძრის წინამძღვრობიდან გაათავისუფლა
მუნიციპალური განვითარების ფონდის 214 პროექტიდან 161 პრობლემური იყო – სოხაძე 29.10.2025
მუნიციპალური განვითარების ფონდის 214 პროექტიდან 161 პრობლემური იყო – სოხაძე
აბსოლუტური აბსურდია პარტიის აკრძალვა იმის გამო, რომ არჩევნების შედეგები არ აღიარა – იურისტი 29.10.2025
აბსოლუტური აბსურდია პარტიის აკრძალვა იმის გამო, რომ არჩევნების შედეგები არ აღიარა – იურისტი
„პარტიების აკრძალვა შეუთავსებელი იქნება ევროსაბჭოს წევრობასთან“ — PACE-ის მომხსენებლები 29.10.2025
„პარტიების აკრძალვა შეუთავსებელი იქნება ევროსაბჭოს წევრობასთან“ — PACE-ის მომხსენებლები
ნინო დათაშვილს წინასწარი პატიმრობა 5000-ლარიანი გირაოთი შეეცვალა 29.10.2025
ნინო დათაშვილს წინასწარი პატიმრობა 5000-ლარიანი გირაოთი შეეცვალა