„სადიგოვის პირველი კითხვა იზოლატორში: ტარდება რუსთაველზე აქცია?“ – ადვოკატი“

27 ოქტომბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“დღეს მოვინახულე აფგან სადიგოვი მარნეულის იზოლატორში. თავს კარგად გრძნობს. მისი პირველი კითხვა და სანერვიულო იყო ის, ტარდებოდა თუ არა რუსთაველზე აქცია და იკეტებოდა თუ არა რუსთაველის გამზირი”, – წერს ფეისბუკზე ადვოკატი აიჰან ჰასანლი.

უფლებამდაცველის თქმით, სადიგოვს უკვე ჩაბარდა სასამართლოს გადაწყვეტილება –  გზის გადაკეტვის გამო 54-ჯერ, ჯამში, 270,000 ლარით (თითო შემთხვევაზე 5,000 ლარით) არის დაჯარიმებული.

“მისი პირველი კითხვა მაინც ის იყო, „ტარდება თუ არა რუსთაველზე აქცია?“ და „გადაიკეტა რუსთაველი?“ მან მთხოვა, რომ საჯაროდ გადავცე ყველას მისი მადლობა და სიტყვები: “ბრძოლა ბოლომდე !”

22 ოქტომბერს დაკავებულ აზერბაიჯანელ ჟურნალისტს, აფგან სადიგოვს, რომელმაც დაახლოებით 6 თვის წინ დატოვა საქართველოს ციხე, 14- დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდეს რუსთაველის გამზირზე აქციის დროს გზის სავალ ნაწილზე მოძრაობის ბლოკირების ბრალდებით.

იქამდე აფგან სადიგოვს ოჯახი რამდენიმე საათის განმავლობაში ეძებდა. საბოლოოდ ადვოკატებმა გაარკვიეს, რომ ის დაკავებული იყო.

აფგან სადიგოვი ციხის დატოვების შემდეგ ყოველდღე რუსთაველის გამზირზე დგას საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად. საქართველოს ხელისუფლება მას ქვეყნის დატოვების უფლებას არ აძლევს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

