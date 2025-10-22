ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

თბილისში მცხოვრებ აზერბაიჯანელ ჟურნალისტს, აფგან სადიგოვს ოჯახი ეძებს

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ამჟამად თბილისში მცხოვრებ აზერბაიჯანელ ჟურნალისტს, აფგან სადიგოვს, რომელმაც საქართველოს ციხე დაახლოებით 6 თვის წინ დატოვა, ოჯახი ეძებს.

“ყოველდღე აქციებზე დადიოდა ჩემი ქმარი. დღეს საღამოს ბინიდან გასვლის წინ მომწერა, რომ სახლიდან გადის, თუმცა უახლოეს მეტრომდეც ვერ მივიდა, სადაც მეგობარი ელოდა [ვისთან ერთადაც აქციებზე დადიოდა]. უსაფრთხოების მიზნით, სახლთან [რომელსაც ის ქირაობდა] კამერაც დავაყენეთ, მაგრამ 10 წუთის განმავლობაში კამერა არ მუშაობდა, მერე ჩაირთო. ინტერნეტი გამორთულია, ტელეფონზე ზარი გადის”, – უთხრა ნეტგაზეთს აფგან სადიიგოვის ცოლმა, სევინჩ სადიგოვამ, რომელიც ქმრის პატიმრობის პერიოდში უსაფრთხოების მიზნით მცირეწლოვან შვილებთან ერთად ევროპის ერთ-ერთ ქვეყანაში წავიდა.

აფგან სადიგოვი ციხის დატოვების შემდეგ ყოველდღე რუსთაველის გამზირზე იდგა საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად. საქართველოს ხელისუფლება მას ქვეყნის დატოვების უფლებას არ აძლევს.

“ჩემი ბრძოლის ადგილი ახლა რუსთაველის გამზირია” – აფგან სადიგოვი 5 თვეა საქართველოდან ვერ გადის

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

