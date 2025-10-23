ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

პუტინმა რუსეთისა და საქართველოს საზღვრის დელიმიტაციის სპეციალური წარმომადგენელი დანიშნა

23 ოქტომბერი, 2025 •
პუტინმა რუსეთისა და საქართველოს საზღვრის დელიმიტაციის სპეციალური წარმომადგენელი დანიშნა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა საგარეო საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებული დავალებების ელჩი, ნიკოლაი უდოვიჩენკო, რუსეთისა და დსთ-ის მეზობელ სახელმწიფოებთან სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაცია-დემარკაციის სპეციალურ წარმომადგენლად დანიშნა. შესაბამისი დადგენილება გამოქვეყნებულია რუსეთის სამართლებრივი აქტების ოფიციალურ პორტალზე.

დოკუმენტის მიხედვით, უდოვიჩენკო იმუშავებს რუსეთის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაციასა და დემარკაციაზე არა მხოლოდ დსთ-ის ქვეყნებთან, არამედ ასევე – “აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკებთან”.

მოსკოვმა თბილისისგან უკვე მრავალჯერ მოითხოვა, იმუშაონ “აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკებთან საზღვრის დელიმიტაციის მიმართულებით”.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

