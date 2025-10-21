Express Lombard | ოქროს შეფასება გაიზარდა

21 ოქტომბრიდან ექსპრეს ლომბარდში ოქროს შეფასება გაიზარდა: მიიღე მეტი თანხა შენი ძვირფასი ნივთის სანაცვლოდ!
როგორ ისარგებლო გაზრდილი შეფასებით?
გაქვს ორი მარტივი გზა, რომ გაზრდილი ფასებით სარგებელი მიიღო:
- თუ თანხა ახლა გჭირდება:
ფული გჭირდება, მაგრამ არ გინდა შენი ოქროს ნივთი, ძვირფასი და მზარდი აქტივი, გაყიდო? საუკეთესო გამოსავალია, ის დროებით მიანდო „ექსპრეს ლომბარდს“. ამით, ერთის მხრივ, საჭირო თანხას მომენტალურად მიიღებ, მეორეს მხრივ კი, შეინარჩუნებ საკუთარ ნივთს, რომლის ღირებულებაც მომავალში შესაძლოა კიდევ გაიზარდოს.
- თუ უკვე ექსპრეს ლომბარდის მომხმარებელი ხარ:
დამატებითი თანხის მიღება იმ შემთხვევაშიც შეგიძლია, თუ უკვე გაქვს „ექსპრეს ლომბარდში“ მოქმედი სესხი. ამისთვის საჭიროა, უბრალოდ, დააფიქსირო სურვილი – დარეკო ცხელ ხაზზე (0322 39 39 39) ან მიხვიდე ფილიალში. ექსპერტები შენს ნივთს ახალი, გაზრდილი ტარიფით ხელახლა შეაფასებენ და შენ იმავე ნივთის უზრუნველყოფით შეძლებ დამატებითი თანხის მიღებას.
რატომ იზრდება ოქროს ფასი?
წელს ოქროს ფასი 58%-ით არის გაზრდილი, რაც მას ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგის მქონე საინვესტიციო აქტივად აქცევს. ოქროს გაძვირებას მსოფლიოს მასშტაბით გეოპოლიტიკური რისკების ზრდა განაპირობებს, რა დროსაც ინვესტორები ყველაზე გამოცდილ, სტაბილურ და სანდო აქტივს, ანუ ოქროს ყიდულობენ. გარდა ამისა, ძვირფასი მეტალის უმსხვილეს შემსყიდველთა შორის გლობალური ცენტრალური ბანკები არიან, რომლებიც ყოველთვიურად რამდენიმე ტონა ოქროს ყიდულობენ, რაც მათ სტრატეგიული რეზერვების შესავსებად სჭირდებათ.
შეფასების ტარიფები:
999 – 111.84$ (ექვ.ლარში)
958 – 107.20$ (ექვ.ლარში)
916 – 102.51$ (ექვ.ლარში)
750 – 83.53$ (ექვ.ლარში)
585 – 65.34$ (ექვ.ლარში)
500 – 55.55$ (ექვ.ლარში)
375 – 40.40$ (ექვ.ლარში)
032 2 39 39 39 | *3939
ფილიალები იხილე აქ: https://expresslombard.ge/ka/misamartebi