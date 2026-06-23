ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი და ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში მარტა კოსი შემდეგ კვირაში სომხეთში ვიზიტს გეგმავენ. ამის შესახებ Politico საკუთარ წყაროებზე დაყრდნობით წერს.
გამოცემა წერს, რომ ეს ვიზიტი განიხილება, როგორც უმაღლესი დონის მხარდაჭერის სიგნალი სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანისადმი საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ.
Politico-ს შეფასებით, ვიზიტი ემთხვევა იმ ეტაპს, როდესაც ფაშინიანის მთავრობა ცდილობს განამტკიცოს სომხეთის საგარეო პოლიტიკური კურსის შემობრუნება მოსკოვიდან დასავლეთისკენ და გააღრმაოს ურთიერთობები ევროკავშირთან.
„ეს იქნება გზავნილი იმისა, რომ ევროპა სომხეთის გვერდით დგას“, – განუცხადა Politico-ს ერთ-ერთმა რესპონდენტმა.
ევროკომისიის პრეზიდენტი სომხეთში უკანასკნელად მაისში, ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტში მონაწილეობის მისაღებად იმყოფებოდა.
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