ახალი ამბები

ყალბი სამედიცინო დოკუმენტების დამზადების ბრალდებით 3 ადამიანი დააკავეს

17 ოქტომბერი, 2025 •
ყალბი სამედიცინო დოკუმენტების დამზადების ბრალდებით 3 ადამიანი დააკავეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში ყალბი სამედიცინო მოწმობის დამზადებისა და კომერციულ მოსყიდვაში დახმარების ბრალდებით სამი ადამიანი დააკავა.

გამოძიების თანახმად, თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულების ექიმებმა და მათმა დამხმარე პირებმა, კონკრეტული თანხების მიღების სანაცვლოდ, ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ყალბი სამედიცინო დოკუმენტაცია დაამზადეს, რის საფუძველზეც ადამიანებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირის სტატუსი მიენიჭათ.

„პირველ შემთხვევაში, თბილისში, ერთ-ერთ სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებულმა დ.ტ.-მ მოქალაქეს 3000 ლარის სანაცვლოდ გადასცა შშმ პირის ყალბი მოწმობა, რომლის საფუძველი იყო ბრონქული ასთმის დიაგნოზი, ყოველგვარი სამედიცინო გამოკვლევებისა და კომისიის გავლის გარეშე.

მეორე შემთხვევაში, ბათუმში, ერთ-ერთი სამედიცინო დაწესებულების ექიმებთან დანაშაულებრივ კავშირში მყოფმა თ.დ.-მ 9500 ლარის სანაცვლოდ მოქალაქეს გადასცა ყალბი ცნობა, რომლის საფუძველზეც მას მიენიჭა პირველი ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსი იმ მოტივით, თითქოს მას ჰქონდა C ჰეპატიტით გამოწვეული ღვიძლის დაავადება.

მესამე შემთხვევაში, ქუთაისის სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულების ექიმებთან დანაშაულებრივ კავშირში მყოფმა ც.ო.-მ 3200 ლარის სანაცვლოდ მოქალაქეს გადასცა ყალბი სამედიცინო ცნობა ეპილეფსიის დიაგნოზით. ამ შემთხვევაში ც.ო.-მ აღნიშნული მოქალაქე მიიყვანა ნევროლოგთან კონსულტაციაზე, რომელმაც მოამზადა კომპიუტერული ენცეფალოგრაფიის ყალბი ცნობა გამოგონილი დიაგნოზით, რის შემდეგაც ც.ო.-მ მოქალაქე წაიყვანა სხვა სამედიცინო კლინიკაში კონსულტაციაზე მეორე ექიმთან, რომელმაც თავის მხრივ დაამზადა ყალბი სამედიცინო ცნობა ეპილეფსიის დიაგნოზით.

სამივე შემთხვევაში ქმედება მიმართული იყო სოციალური მომსახურების სააგენტოში ყალბი ცნობების წარდგინებითა და შესაბამისად, შშმ პირის სტატუსის მინიჭებით სახელმწიფოს მხრიდან დაწესებული საპენსიო და სხვა შეღავათების მიღებისაკენ“, — განაცხადა სუსმა.

გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 221-ე მუხლის მეოთხე ნაწილით, 25-221-ე მუხლის მეოთხე ნაწილით და 362-ე მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ჯგუფურად კომერციულ მოსყიდვას, კომერციულ მოსყიდვაში დახმარებას, ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის შეძენასა და გასაღებას გულისხმობს. დანაშაული ოთხიდან ექვს წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ეპარქიულმა კომისიამ არქიმანდრიტ დოროთეს “მკაცრი გაფრთხილება” გამოუცხადა

ამოღებულია $721 000 – რუსეთის 5 მოქალაქე უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციისთვის დააკავეს

საბანკო მომსახურება ურიგოდ – რა შესაძლებლობები აქვს თიბისის მობაილბანკს?

ენგურზე, აფხაზურ მხარეს სატვირთო ტერმინალის მშენებლობა დასრულდა – აფხაზური მედია

კობახიძის მტკიცებით, დაკავებისას სპეცრაზმს იმიტომ იყენებენ, რომ “ადამიანები იმალებიან” 17.10.2025
კობახიძის მტკიცებით, დაკავებისას სპეცრაზმს იმიტომ იყენებენ, რომ “ადამიანები იმალებიან”
საინტერესო იქნება ამ საკითხის შესწავლა – კობახიძე ალასანიას უნივერსიტეტის ქონებაზე 17.10.2025
საინტერესო იქნება ამ საკითხის შესწავლა – კობახიძე ალასანიას უნივერსიტეტის ქონებაზე
თიბისი x ილია თოფურია – თვითრწმენასა და სიჯიუტეზე დამყარებული ღირებულებითი პარტნიორობა 17.10.2025
თიბისი x ილია თოფურია – თვითრწმენასა და სიჯიუტეზე დამყარებული ღირებულებითი პარტნიორობა
ყალბი სამედიცინო დოკუმენტების დამზადების ბრალდებით 3 ადამიანი დააკავეს 17.10.2025
ყალბი სამედიცინო დოკუმენტების დამზადების ბრალდებით 3 ადამიანი დააკავეს
აქტივისტების ინფორმაციით, პროტესტში ჩართული კიდევ რამდენიმე ადამიანი დააკავეს 17.10.2025
აქტივისტების ინფორმაციით, პროტესტში ჩართული კიდევ რამდენიმე ადამიანი დააკავეს
“ვმუშაობთ პროექტის შინაარსზე” – ფაშინიანი „ტრამპის გზის“ შესახებ 17.10.2025
“ვმუშაობთ პროექტის შინაარსზე” – ფაშინიანი „ტრამპის გზის“ შესახებ
პოლიციამ გამთენიისას რამდენიმე  აქტივისტი დააკავა  17.10.2025
პოლიციამ გამთენიისას რამდენიმე  აქტივისტი დააკავა 
“ერთი ქალაქი – ერთი ფაკულტეტი” – რის შეცვლას აპირებს “ოცნება” უმაღლეს განათლებაში 16.10.2025
“ერთი ქალაქი – ერთი ფაკულტეტი” – რის შეცვლას აპირებს “ოცნება” უმაღლეს განათლებაში