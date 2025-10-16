ახალი ამბები

ამოღებულია $721 000 – რუსეთის 5 მოქალაქე უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციისთვის დააკავეს

16 ოქტომბერი, 2025 •
ამოღებულია $721 000 – რუსეთის 5 მოქალაქე უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციისთვის დააკავეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უკანონო სამეწარმეო საქმიანობისა და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციისთვის თბილისში რუსეთის 5 მოქალაქე დააკავეს

უკანონო სამეწარმეო საქმიანობისა და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციისთვის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა თბილისში რუსეთის 5 მოქალაქე დააკავა.

ამასთან დაკავშირებით განცხადებას ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური აქვეყნებს.

განცხადების მიხედვით, ერთ-ერთი კომპანია საქართველოს ეროვნული ბანკის შესაბამისი რეგისტრაციისა და ნებართვის გარეშე “ახორციელებდა ვირტუალური აქტივების მომსახურებას, როგორც არალეგალური ოფისის, ასევე ე.წ. „საკურიერო“ სერვისის შეთავაზებით.”

საგამოძიებო სამსახურის ცნობით, აღნიშნული კომპანია ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ახდენდა ასობით მილიონი ლარის ეკვივალენტი ვირტუალური აქტივების ტრანზაქციას, რითაც ჩართული იყო ქვეყანაში საერთაშორისო უკონტროლო ტრანზაქციების განხორციელებაში.

როგორც განცხადებაშია აღნიშნული, რუსეთის მოქალაქეებს, სავარაუდოდ, სასაზღვრო კონტროლის გვერდის ავლით, ავტომობილებით შემოჰქონდათ დიდი ოდენობის უცხო ვალუტა და ყიდულობდნენ ვირტუალურ აქტივებს, შემდეგ კი დაუსაბუთებელ ქონებას “კანონიერ სახეს” აძლევდნენ.

საგამოძიებო სამსახურის განცხადებით, მსხვილი ოპერაციის მიუხედავად, კომპანიასა და ფიზიკურ პირებს არ უფიქსირდებათ ბიუჯეტში თანხის გადახდა.

მათი განცხადებით, კომპანიის ოფისიდან ამოღებულია 371 000 აშშ დოლარი, სააღრიცხვო მონაცემები, დოკუმენტაცია და კომპიუტერული ტექნიკა. ერთი ფიზიკური პირისგან ამოღებულია ვირტუალური აქტივების შესაძენად გადასაცემი  100 000 აშშ დოლარი, რუსეთის ფედერაციის სანომრე ნიშნის მქონე ავტომობილებიდან – 250 000 აშშ დოლარი, რაც, ჯამში, 721 000 აშშ დოლარს შეადგენს.

ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის განცხადებით, გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 192-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით და 194-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ და მე-3 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტებით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 9-დან 12 წლამდე ვადით.

„გამოძიების ფარგლებში ტარდება შესაბამისი ღონისძიებები აღნიშნულ დანაშაულებრივ ქმედებაში ჩართული სხვა პირების დადგენა-მხილების, გადასახადისათვის თავის არიდებისა და შესაძლო უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის დამატებითი ფაქტების გამოსავლენად “, – წერია ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში.

ავტორი: ნინა სიგუა

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

რუსეთში დააკავეს 18 წლის ქუჩის მუსიკოსი, რომელიც ზემფირას, Noize MC-ის და სხვა “ინოაგენტების” სიმღერებს მღეროდა

თბილისის ავტოპარკის განვითარების პროექტი – „თეგეტამ“ დედაქალაქს MAN-ის 200 ერთეული ავტობუსი მიაწოდა

სტრასბურგმა აზერბაიჯანი დაავალდებულა, ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას 5100 ევრო გადაუხადოს

სომხეთში სასულიერო პირები დააკავეს

ეპარქიულმა კომისიამ არქიმანდრიტ დოროთეს “მკაცრი გაფრთხილება” გამოუცხადა 16.10.2025
ეპარქიულმა კომისიამ არქიმანდრიტ დოროთეს “მკაცრი გაფრთხილება” გამოუცხადა
„ოცნებამ“ პროტესტის წინააღმდეგ მორიგი რეპრესიული ცვლილებები მიიღო 16.10.2025
„ოცნებამ“ პროტესტის წინააღმდეგ მორიგი რეპრესიული ცვლილებები მიიღო
„ოცნებამ“ მიიღო კანონი, რომლითაც კონკრეტულ პირებს პოლიტიკური საქმიანობას აუკრძალავს 16.10.2025
„ოცნებამ“ მიიღო კანონი, რომლითაც კონკრეტულ პირებს პოლიტიკური საქმიანობას აუკრძალავს
ამოღებულია $721 000 – რუსეთის 5 მოქალაქე უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციისთვის დააკავეს 16.10.2025
ამოღებულია $721 000 – რუსეთის 5 მოქალაქე უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციისთვის დააკავეს
საბანკო მომსახურება ურიგოდ – რა შესაძლებლობები აქვს თიბისის მობაილბანკს? 16.10.2025
საბანკო მომსახურება ურიგოდ – რა შესაძლებლობები აქვს თიბისის მობაილბანკს?
ენგურზე, აფხაზურ მხარეს სატვირთო ტერმინალის მშენებლობა დასრულდა – აფხაზური მედია 16.10.2025
ენგურზე, აფხაზურ მხარეს სატვირთო ტერმინალის მშენებლობა დასრულდა – აფხაზური მედია
ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 47 პირი დააკავეს – შსს 16.10.2025
ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 47 პირი დააკავეს – შსს
საქართველოს მთავრობას აღარ აინტერესებს დემოკრატია და კანონის უზენაესობა – ბუნდესტაგის წევრი 16.10.2025
საქართველოს მთავრობას აღარ აინტერესებს დემოკრატია და კანონის უზენაესობა – ბუნდესტაგის წევრი