“არ შევასრულებთ” – რუსეთის უარი საქართველოსთვის 250 მილიონზე მეტი ევროს კომპენსაციის გადახდაზე

15 ოქტომბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსეთმა უარი თქვა ევროსასამართლოს გადაწყვეტილების შესრულებაზე საქართველოსთვის 250 მილიონზე მეტი ევროს კომპენსაციის გადახდის შესახებ. ამის შესახებ კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა.

“ჩვენ არ შევასრულებთ ამ გადაწყვეტილებას”, – განაცხადა პესკოვმა.

მისივე თქმით, რუსეთი 2022 წელს გამოვიდა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს იურისდიქციიდან და იმავე წელს მიღებულმა კანონმა ქვეყანას მისცა უფლება, აღარ შეესრულებინა სასამართლოს გადაწყვეტილებები.

“სტრასბურგის სასამართლომ განგრძობადი ოკუპაციის საქმეზე რუსეთს საქართველოს სასარგებლოდ 253 მილიონ ევროზე მეტი კომპენსაციის გადახდა დააკისრა. დღევანდელი გადაწყვეტილება რუსეთის წინააღმდეგ მოგებული ისტორიული საქმეების ლოგიკური გაგრძელებაა… მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის ფედერაცია აღარ არის ევროპის საბჭოს წევრი, მას რჩება გადაწყვეტილებების აღსრულების სამართლებრივი ვალდებულება და ყველა გადაცილებულ დღეზე შესაბამისი ჯარიმა ეკისრება. აღნიშნული გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე მუშაობა ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის ფარგლებში საქართველოს აქტიური ჩართულობით მიმდინარეობს“, – აცხადებს საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო.

ეს არის საქართველოს ინიციირებული მეოთხე სახელმწიფოთაშორისი დავა სტრასბურგის სასამართლოში რუსეთის წინააღმდეგ.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“ტრიუმფის 80 წელი” – საქართველოს ბანკისა და SOLO-ს მხარდაჭერით სუხიშვილების გამოფენა იმართება

ეუთოს თავმჯდომარე პარლამენტთან მივიდა და პროტესტის მონაწილეებს შეხვდა

“მზიას სიტყვები არ უნდა დარჩეს მხოლოდ სლოგანად” – ნათია კუპრაშვილი

საერთაშორისო სოლიდარობამ მძიმე პერიოდში გამაძლიერა, ახლა მზიას სჭირდება იგივე – მარია რესა

