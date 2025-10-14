ფინანსურ დანაშაულებში მსჯავრდადებულებისთვის კანონი კიდევ უფრო მკაცრდება

ახალი ამბები

14 ოქტომბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ფინანსური დანაშაულისთვის გასამართლებულ პირს ქვეყნის დატოვება ავტომატურად აეკრძალება, სასამართლოს გამამტყუნებელ განაჩენში ჩანაწერის გარეშე.

ამას ითვალისწინებს „ქართული ოცნების“ მიერ ინიციირებული საკანონმდებლო პაკეტი, რომლითაც კიდევ უფრო მკაცრდება სექტემბრის დასაწყისში დამტკიცებული კანონები, რომლის მიხედვითაც რიგ დანაშაულებში მსჯავრდადებულ პირს, სასჯელის მოხდის მიუხედავად, ქვეყნიდან გასვლა 16 წლით ეზღუდება.

„დღეს არსებული საკანონმდებლო მოწესრიგებით პირის მიმართ საქართველოდან გასვლის აკრძალვა გამოიყენება მხოლოდ სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის მეშვეობით. არსებული რეგულირების დახვეწისა და დაზარალებული პირებისთვის მიყენებული ქონებრივი ზიანის სწრაფი და ეფექტური ანაზღაურებისთვის, მსჯავრდებულს საქართველოდან გასვლის აკრძალვა დაეკისრება სასამართლოს მიერ გამამტყუნებელ განაჩენში მითითების გარეშე“, — ნათქვამია კანონპროექტის განმარტებით ბარათში.

კანონპროექტის მიხედვით, მსჯავრდებულს საქართველოდან გასვლა აეკრძალება, თუ ერთდროულად არსებობს შემდეგი საფუძვლები:

  • მსჯავდებული ცნობილია დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის
    კოდექსის 180-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით, 181-ე მუხლის მე-2 ნაწილის
    „გ“ ქვეპუნქტით, 182-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით, 185-ე მუხლის მე-3
    ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით, 187-ე და 188-ე მუხლებით (თუ ზიანი 10 000 ლარს
    აღემატება), 2051 მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით, 220-ე ან 2201 მუხლით ან
    2861 მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის
    ჩადენის გამო;
  • მსჯავრდებული საქართველოს მოქალაქეა ან საქართველოში სტატუსის მქონე
    მოქალაქეობის არმქონე პირია;
  • დაზარალებული წერილობით არ აცხადებს უარს მისთვის დაზარალებულის
    კომპენსაციის გადახდის უზრუნველსაყოფად მსჯავრდებულისთვის
    საქართველოდან გასვლის აკრძალვაზე.“

მსჯავრდებულისთვის საქართველოდან გასვლის აკრძალვა უქმდება, თუ მან გადაიხადა დაზარალებულის კომპენსაცია ან დაზარალებული წერილობით აცხადებს უარს მისთვის დაზარალებულის კომპენსაციის გადახდაზე.

კანონპროექტის ავტორები და ინიციატორები არიან: არჩილ გორდულაძე, თორნიკე ჭეიშვილი, ალექსანდრე ტაბატაძე, დავით მათიკაშვილი, რატი იონათამიშვილი, ალუდა ღუდუშაური, თენგიზ შარმანაშვილი, გურამ მაჭარაშვილი, აკაკი ალადაშვილი.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

