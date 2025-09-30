ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

„რუსეთის დაშორება სამხრეთ კავკასიისგან უაზრო ჩანაფიქრია”- რუსეთის ელჩი სომხეთში

30 სექტემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„რუსეთის დაშორება სამხრეთ კავკასიისგან – ეს უაზრო ჩანაფიქრია. ამის საშუალებას არ იძლევა არც გეოგრაფია, არც საერთო ისტორია, არც ის მრავალმხრივი კავშირების მასშტაბი, რომლებიც რუსეთს სამხრეთკავკასიურ სახელმწიფოებთან აკავშირებს. მიუხედავად ამისა, ცალკეული საგარეო მოთამაშეები გამოთქვამენ მსგავს აბსურდულ იდეებს, რითაც მხოლოდ საკუთარ მისწრაფებებსა და რეგიონული რეალობების სუსტ გაგებას აჩვენებენ“, – განაცხადა რუსეთის ელჩმა სომხეთში სერგეი კოპირკინმა გაზეთ Syuniac Yerkir-თან ინტერვიუში.

მან ასევე გამოხატა რწმენა, რომ რუსეთის განუყოფელი კავშირი სამხრეთ კავკასიასთან განაპირობებს მისი მხარის სასიცოცხლო დაინტერესებას რეგიონში მყარ მშვიდობასა და სტაბილურობაში, მის კეთილდღეობასა და სატრანსპორტო პოტენციალის განვითარებაში.

„რუსეთის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი უცვლელი ძირითადი პრიორიტეტია სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობისა და სტაბილურობის განმტკიცება. ჩვენ, ბუნებრივია, ვუჭერთ მხარს ნებისმიერ ძალისხმევას, რომელიც მიმართულია სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობების ნორმალიზაციისკენ”.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ე.წ. პიჯაკების საქმეზე სააკაშვილის 9-წლიანი განაჩენი სააპელაციომ ძალაში დატოვა – პროკურატურა

5 ნიშანი იმისა, რომ თქვენი ავტომობილის აკუმულატორი ზამთრამდე გამოსაცვლელია

ბაჩიაშვილის მშობლების მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო

როდესაც ხალხი გაისტუმრებს „ოცნებას“, ვუბრუნდები ხელოვნებას — პაატა ბურჭულაძე

TI: „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ დევნა პირდაპირი თავდასხმაა დემოკრატიასა და კანონის უზენაესობაზე. 30.09.2025
ბუნება და კომფორტი ერთად – „საირმეს რეკრეაციულ ფერმაში“ თანამედროვე საპიკნიკე ზონები მოეწყო 30.09.2025
სელფი მობაილი – საერთაშორისო აღიარება საქართველოში ყველაზე სწრაფად მზარდი ტელეკომისთვის 30.09.2025
ჩეხეთმა კიდევ 5 ქართველი მაღალჩინოსანი დაასანქცირა 30.09.2025
მადაგასკარში საპროტესტო აქციების ფონზე პრეზიდენტმა მთავრობა დაითხოვა 30.09.2025
ილუზიაა, რომ „ქართული ოცნება“ პროევროპულ გზაზე დაბრუნდება — ზურაბიშვილი 30.09.2025
“ეს არის აბსურდი, ეს არის უნამუსობა” – ბაჩიაშვილი მშობლებისთვის ბრალის წარდგენაზე 30.09.2025
თბილისმა შეცდომა აღიარა, ველით წნელისში საგუშაგოს მოხსნას – ცხინვალი 30.09.2025
