ყარაბაღის ექსპრეზიდენტის წარმომადგენელი რუსეთში სომხეთის საკონსულოში გარდაცვლილი იპოვეს

24 სექტემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

მთიანი ყარაბაღის ყოფილი პრეზიდენტის წარმომადგენელი, ბორის ავაკიანი სანკტ-პეტერბურგში, სომხეთის საკონსულოს საპირფარეშოში გარდაცვლილი იპოვეს. გამოძიება თვითმკვლელობაზე საუბრობს.

მედიით გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ავაკიანი საპირფარეშოში ჩაიკეტა, სადაც თავი მოიკლა.

“კარის გახსნა აუცილებელი გახდა საგანგებო სიტუაციების სამსახურის თანამშრომლების მიერ, რომლებმაც ცხედარი სიცოცხლის ნიშნების გარეშე აღმოაჩინეს. მისი ცხედრის გვერდით აღმოჩენილია ცივი იარაღი”, –  წერს რია ნოვოსტი საგანგებო სამსახურზე დაყრდნობით.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

პენიტენციურის განცხადებით, სიცრუეა, რომ ჩიკვაიძეს პაემნის უფლება აეკრძალა

„რუსული კანონის“ საქმეზე ორგანიზაციებმა სტრასბურგში წერილობითი კომუნიკაცია წარადგინეს

ირაკლი კუპრაძე – როცა მოსყიდვის მცდელობამ არ იმუშავა, ჩაერთო ბევრად უფრო ძალადობრივი, ბევრად უფრო მძიმე წნეხი

