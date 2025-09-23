ახალი ამბებირეკლამა

Travel eSIM – ინტერნეტ პაკეტები საუკეთესო მოგზაურობისთვის

23 სექტემბერი, 2025 •
Travel eSIM – ინტერნეტ პაკეტები საუკეთესო მოგზაურობისთვის
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ქართულ ბაზარზე პირველად, ყველაზე ინოვაციური შეთავაზება მათთვის, ვინც მოგზაურობს – Travel eSIM, რომელიც ხელმისაწვდომია პლატფორმაზე  roamingpass.ge, მოგზაურობის მთლიანად ახალი გამოცდილებისთვის. Travel eSIM-ის გააქტიურება უმარტივესი და უსწრაფესია, მათ შორის უკვე საზღვარგარეთ ყოფნის პერიოდშიც.

სელფი მობაილი გახდა პირველი ქართული მობილური ოპერატორი, რომელმაც მოგზაურებს შესთავაზა ინოვაციური სერვისი – Travel eSIM, რომელიც სრულიად ცვლის ქართულ ბაზარზე მოგზაურებისთვის გამოცდილებას.

მოგზაურებისთვის განსაკუთრებული კომფორტის უზრუნველსაყოფად შექმნილია ოთხი სხვადასხვა პაკეტი, თუმცა ყველა მათგანი მოიცავს სრულიად უფასო წვდომას Google Maps, WhatsApp და Messenger აპლიკაციებზე, მაშინაც კი, როდესაც პაკეტზე ინტერნეტი ამოწურულია:

  • EuropePass 2GB – ₾15
  • EuropePass 7GB – ₾40
  • ContinentalPass 2GB – ₾20
  • ContinentalPass 7GB – ₾60

არჩეული პაკეტი მომხმარებელს Travel eSIM-ის შეძენისთანავე ერთვება და 14 დღის განმავლობაში, ან ამოწურვამდე ის სარგებლობს სწრაფი და ხელმისაწვდომი როუმინგით. სერვისის შესაძენად ეწვიეთ: roamingpass.ge; გადახდა შესაძლებელია საბანკო ბარათით, ასევე Apple Pay და Google Pay-ით, რაც პროცესს კიდევ უფრო მარტივსა და მოქნილს ხდის.

„სელფი მობაილი კვლავაც ინარჩუნებს ლიდერის პოზიციას ინოვაციების დანერგვაში და მომხმარებლებისთვის თანამედროვე, მოქნილი და მარტივი ციფრული სერვისების შეთავაზებაში. ახალი Travel eSIM-ი შეიქმნა იმ ადამიანებისთვის, ვისაც უყვარს მოგზაურობა და სურს მსოფლიოს მასშტაბით სანდო და ხელმისაწვდომი ინტერნეტით სარგებლობა. Travel eSIM-ი მოგზაურობას მაქსიმალურად კომფორტულსა და ხელმისაწვდომს ხდის, სერვისის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებელია პროცედურის უმარტივესი სტრუქტურა – მომხმარებელი საშუალოდ 30 წამში ასრულებს სრულ პროცესს, მიუხედავად იმისა, საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფება თუ საზღვარგარეთ.” – აცხადებს თეკლე ცხვედიანი, სელფი მობაილის მობილური საბითუმო ბიზნესის განვითარების განყოფილების ხელმძღვანელი.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

მივიღეთ სპეციალური წერილი ანტიკორუფციული ბიუროდან – „კავკასიური სახლი“

„ლელოს“ ბოლნისის მერობის კანდიდატმა „ოცნების“ სასარგებლოდ კანდიდატურა მოხსნა

50 ქვეყანა ესტონეთის საჰაერო სივრცეში რუსული გამანდგურებლის შეჭრაზე განცხადებას ავრცელებს

„ოცნებაში“ გახარიას წინააღმდეგ ახალ გამოძიებას არ გამორიცხავენ

მზია ამაღლობელი სახაროვის პრიზის ნომინანტია 23.09.2025
მზია ამაღლობელი სახაროვის პრიზის ნომინანტია
იოზვიაკი: ბოჭორიშვილი ლუქსემბურგში საგარეო საქმეთა მინისტერიალზე არ მიიწვიეს 23.09.2025
იოზვიაკი: ბოჭორიშვილი ლუქსემბურგში საგარეო საქმეთა მინისტერიალზე არ მიიწვიეს
პენიტენციურის განცხადებით, სიცრუეა, რომ ჩიკვაიძეს პაემნის უფლება აეკრძალა 23.09.2025
პენიტენციურის განცხადებით, სიცრუეა, რომ ჩიკვაიძეს პაემნის უფლება აეკრძალა
„რუსული კანონის“ საქმეზე ორგანიზაციებმა სტრასბურგში წერილობითი კომუნიკაცია წარადგინეს 23.09.2025
„რუსული კანონის“ საქმეზე ორგანიზაციებმა სტრასბურგში წერილობითი კომუნიკაცია წარადგინეს
ტრამპმა პარაცეტამოლსა და აუტიზმს შორის დაუდასტურებელ კავშირზე განაცხადა 23.09.2025
ტრამპმა პარაცეტამოლსა და აუტიზმს შორის დაუდასტურებელ კავშირზე განაცხადა
ირაკლი კუპრაძე – როცა მოსყიდვის მცდელობამ არ იმუშავა, ჩაერთო ბევრად უფრო ძალადობრივი, ბევრად უფრო მძიმე წნეხი 23.09.2025
ირაკლი კუპრაძე – როცა მოსყიდვის მცდელობამ არ იმუშავა, ჩაერთო ბევრად უფრო ძალადობრივი, ბევრად უფრო მძიმე წნეხი
“ქართულმა ოცნებამ” გერმანიასა და NATO-ში ახალი ელჩები დანიშნა 23.09.2025
“ქართულმა ოცნებამ” გერმანიასა და NATO-ში ახალი ელჩები დანიშნა
რატომ ვერ მიიღეს აფხაზეთში კანონი “აგენტებზე” – ინტერვიუ ქეთი ქანთარიასთან 23.09.2025
რატომ ვერ მიიღეს აფხაზეთში კანონი “აგენტებზე” – ინტერვიუ ქეთი ქანთარიასთან